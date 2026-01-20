Микроэлектроника: Ставка на бэкэнд-процессы

MForum.ru
Китай: государственные средства вкладываются в новые заводы по упаковке на уровне пластин, в то время как местные OSAT-компании модернизируются для сборки чиплетов и высокоскоростных межсоединений для ИИ.
Тайвань: лидеры в области литейного производства и OSAT наращивают мощности 2.5D/3D и строят кампусы для проверки целостности сигналов и тестирования на системном уровне, сочетая передовые бэкэнд-процессы с передовыми фронтэнд-процессами.
Корея: создается национальный кластер, ориентированный на 3D-стекирование, чиплеты и тестирование надежности, поддерживаемый общими инструментами НИОКР и обучением персонала.
США: федеральные стимулы поддерживают сеть центров НИОКР в области передовой упаковки и пилотных линий для развития стандартов чиплетов, решений в области теплоотвода и быстрой проверки надежности.
АСЕАН: Малайзия укрепляет свою базу OSAT для привлечения проектов по передовой упаковке, в то время как Вьетнам ориентируется на инвестиции в бэкэнд-процессы как на свой путь в полупроводниковую промышленность.
В совокупности эти шаги показывают, что передовые методы упаковки и тестирования становятся столь же стратегически важными, как и масштабирование на начальном этапе в предстоящей волне конкуренции на рынке микросхем.
по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond, картинка - из отчета
