Микроэлектроника: Back-end стадия производства полупроводников – расширяя пределы совершенствования

19.01.2026, MForum.ru

Десятилетиями рост производительности обеспечивался главным образом за счёт миниатюризации на front-end этапе, однако после развития технологий производства до уровней ниже 10 нм только два контрактных производителя (прим. RUSmicro: TSMC и Samsung) освоили выпуск таких изделий крупными партиями, третий (прим. RUSmicro: Intel) сейчас постепенно наращивает объёмы выпуска.

По мере уменьшения размеров возрастают проблемы коротких каналов, паразитных ёмкостей, растущих токов утечек, что существенно усложняет дальнейшее уменьшение размеров узлов и повышает затраты.

Первые шаги по снижению размеров КМОП-транзисторов — от 90 нм до 28 нм — позволили удвоить плотность размещения транзисторов на кристалле и повысить эффективность энергопотребления на 25–50 %.

Между этапами от 16 нм технологии FinFET до современного уровня в 3 нм кривая роста плотности стала пологой, замедлилось улучшение энергоэффективности, тогда как цена кремниевых пластин выросла практически втрое, подняв стоимость узла в 2-3 раза.

Использование инструментов EUV-литографии, снижение доли выхода годных изделий и быстрый рост затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы подчёркивают, насколько дорогим стало продолжение масштабирования на front-end стадии.

Перед лицом снижения рентабельности производители микросхем возвращаются к интенсивному развитию продвинутых технологий завершающих стадий — модульных (чиплетных) конструкций, трёхмерного стекирования, 2,5D-межуровневых соединений — чтобы компенсировать сокращение улучшения показателей на front-end стадии и сохранить возможность повышения общей производительности системы.

по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond, картинки - из отчета

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника PwC Semiconductor and Beyond front-end back-end процессы тренды аналитика

--