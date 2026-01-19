Микроэлектроника: Упаковка и тестирование. Тренды

MForum.ru

Микроэлектроника: Упаковка и тестирование. Тренды

19.01.2026, MForum.ru

Упаковка и тестирование, это далеко не только о «корпусировании». Упаковка не просто защищает готовые кристаллы; теперь она еще и про передовые методы сопряжения кристаллов, про повышение электрической и тепловой надежности.

Поскольку уменьшение геометрических размеров транзисторов дает все меньшую отдачу, передовая упаковка стала основным рычагом для повышения производительности системы.

Ключевые инновации включают в себя более короткие и высокоскоростные межсоединения, и чиплетные архитектуры, которые позволяют собирать гетерогенные кристаллы экономичным и гибким способом.

Растущая сложность сборки делает предотвращение дефектов и повышение выхода годных изделий критически важными, стимулируя быстрый прогресс не только в области упаковки, но также в оптических, рентгеновских и системных инструментах контроля.

В перспективе существенное повышение производительности может зависеть от тесной коэволюции технологий транзисторов на этапе front-end и процессов упаковки и тестирования на этапе финальной обработки.

 

иллюстрация из отчета Semiconductor and Beyond

 

по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond, картинки - из отчета

--

теги: микроэлектроника PwC Semiconductor and Beyond упаклвка и тестирование тренды аналитика

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

