Развитие сетей: МегаФон в Оренбургской области - покрытие 4G улучшено у Сорочинского водохранилища

18.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает об усилении покрытия в поселке Родинском вблизи Сорочинского водохранилища. Инженеры задействовали оборудование в среднем диапазоне частот, что обеспечивает емкость для обслуживания большого числа абонентов. По данным оператора, скорость мобильного интернета для жителей и гостей поселка теперь достигает 50 Мбит/с. Оборудование введено в западной части поселения - в окрестности улиц Степной, Крутой, Западной.

«В самом Родинском проживает около 1 200 человек. Кроме того, через поселок проезжают жители региона, направляющиеся на рыбалку. Учитывая нагрузку на сеть, мы ввели новое оборудование», - рассказал руководитель технического отдела МегаФона в Оренбургской области Павел Ботнарь.

Историческая справка

Сорочинское водохранилище - искусственный водоем на пересечении рек Самары и Большого Урана, созданный в конце 1990-х годов. Популярно у любителей рыбной ловли (щука, судак, налим, красноперка, лещ, сазан, карп, окунь) и палаточного отдыха.

--

--

теги: развитие сетей Оренбургская область МегаФон

--