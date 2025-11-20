Развитие сетей: Билайн в Оренбургской области - оператор реализовал проект по рефармингу частот 3G

MForum.ru
20.11.2025,
Билайн сообщает о перенаправлении частотного ресурса 3G в сеть LTE на всей территории Оренбургской области. Это позволило нарастить зону покрытия связью 4G в регионе, а также оптимизировать параметры сети с тем, чтобы повысить стабильность ее работы.
По данным оператора, трафик из сети 3G в последние годы органически перетек в сеть 4G. Соответственно, не было смысла продолжать поддержку мало востребованного слоя. Вместе с тем, в слое LTE, напротив, частоты были высоко востребованы.
Рефарминг позволил расширить частотный ресурс слоя LTE на нескольких сотнях сайтов за счет полос в диапазоне 2100 МГц. Перенос частот из 3G в 4G сделал более доступными и голосовые звонки с помощью технологии VoLTE. Этот сервис от Билайна работает в Оренбургской области более двух лет.
На сегодняшний день работы по рефармингу частот успешно проведены во всех районах Оренбургской области, в том числе, в столице и крупнейших городах – Бугуруслане, Бузулуке, Гае, Новотроицке, Орске и других.
Константин Гордеев, и.о. директора Оренбургского отделения Билайна:
«Развитие инфраструктуры продолжает оставаться для нас одним из фокусных направлений, и в этом отношении с начала года мы реализовали целый пласт технических проектов в регионе. Ключевым среди них можно назвать предельный рефарминг, который наша команда завершила в середине осени. Это решение не только дает реальные позитивные изменения в работе 4G, но и позволяет настроить и адаптировать сеть к постоянно растущим нагрузкам. Так, благодаря рефармингу, наши клиенты могут свободно пользоваться цифровыми сервисами даже в трафиковые часы пик – смотреть видео в потоковом режиме, говорить по видеосвязи с четкой картинкой и звуком и работать с программами, требовательными к качеству соединения».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Оренбургская область Билайн Вымпелком
--
Публикации по теме:
03.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Холдинг Швабе запустил промышленное производство полированных пластин из германия для солнечных батарей / MForum.ru
01.10. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Оренбургской области - подключены новые населенные пункты в 9 районах области / MForum.ru
21.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Оренбургской области - улучшена связь в двух малых населенных пунктах / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
09.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Оренбургской области - indoor-покрытие появилось в ТРК Мармелад в Оренбурге / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru