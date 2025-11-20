Развитие сетей: Билайн в Оренбургской области - оператор реализовал проект по рефармингу частот 3G

20.11.2025, MForum.ru

Билайн сообщает о перенаправлении частотного ресурса 3G в сеть LTE на всей территории Оренбургской области. Это позволило нарастить зону покрытия связью 4G в регионе, а также оптимизировать параметры сети с тем, чтобы повысить стабильность ее работы.

По данным оператора, трафик из сети 3G в последние годы органически перетек в сеть 4G. Соответственно, не было смысла продолжать поддержку мало востребованного слоя. Вместе с тем, в слое LTE, напротив, частоты были высоко востребованы.

Рефарминг позволил расширить частотный ресурс слоя LTE на нескольких сотнях сайтов за счет полос в диапазоне 2100 МГц. Перенос частот из 3G в 4G сделал более доступными и голосовые звонки с помощью технологии VoLTE. Этот сервис от Билайна работает в Оренбургской области более двух лет.

На сегодняшний день работы по рефармингу частот успешно проведены во всех районах Оренбургской области, в том числе, в столице и крупнейших городах – Бугуруслане, Бузулуке, Гае, Новотроицке, Орске и других.

Константин Гордеев, и.о. директора Оренбургского отделения Билайна:

«Развитие инфраструктуры продолжает оставаться для нас одним из фокусных направлений, и в этом отношении с начала года мы реализовали целый пласт технических проектов в регионе. Ключевым среди них можно назвать предельный рефарминг, который наша команда завершила в середине осени. Это решение не только дает реальные позитивные изменения в работе 4G, но и позволяет настроить и адаптировать сеть к постоянно растущим нагрузкам. Так, благодаря рефармингу, наши клиенты могут свободно пользоваться цифровыми сервисами даже в трафиковые часы пик – смотреть видео в потоковом режиме, говорить по видеосвязи с четкой картинкой и звуком и работать с программами, требовательными к качеству соединения».

