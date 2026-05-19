Мобильная связь: МТС развернет в Пермском крае порядка 50 отечественных БС

19.05.2026, MForum.ru

До конца 2026 года МТС планирует установить на своей сети в Пермском крае еще 26 отечественных БС Иртея в дополнение к примерно такому же количеству БС, запущенных ранее.

Новое оборудование появится в Кишертском, Ильинском, Октябрьском, Усольском, Чернушинском, Соликамском, Пермском, Нытвенском, Кунгурском, Александровском, Куединском, Чайковском и Большесосновском районах.

«Пермский край - в числе регионов, где мы активно разворачиваем сеть на российском оборудовании. Новые 26 станций, которые появятся до конца 2026 года, позволят расширить покрытие ещё в 13 районах Прикамья. Мы тесно взаимодействуем с коллегами из «Иртеи» по тестированию и адаптации оборудования к нашим потребностям. И сегодня можем с уверенностью сказать, что оборудование доказало высокий уровень качества и эффективности», - прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

