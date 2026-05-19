Мобильная связь: МТС развернет в Пермском крае порядка 50 отечественных БС

MForum.ru
19.05.2026,
До конца 2026 года МТС планирует установить на своей сети в Пермском крае еще 26 отечественных БС Иртея в дополнение к примерно такому же количеству БС, запущенных ранее.
Новое оборудование появится в Кишертском, Ильинском, Октябрьском, Усольском, Чернушинском, Соликамском, Пермском, Нытвенском, Кунгурском, Александровском, Куединском, Чайковском и Большесосновском районах.
«Пермский край - в числе регионов, где мы активно разворачиваем сеть на российском оборудовании. Новые 26 станций, которые появятся до конца 2026 года, позволят расширить покрытие ещё в 13 районах Прикамья. Мы тесно взаимодействуем с коллегами из «Иртеи» по тестированию и адаптации оборудования к нашим потребностям. И сегодня можем с уверенностью сказать, что оборудование доказало высокий уровень качества и эффективности», - прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
--
теги: мобильная связь МТС Пермский край развитие сетей отечественные БС отечественные базовые станции
--
Публикации по теме:
15.05. Билайн в Пермском крае - 4G улучшен в 13 населенных пунктах к дачному сезону
10.03. МТС в Пермском крае - сеть расширена отечественными базовыми станциями
10.03. МегаФон в Пермском крае - покрытие 4G расширено в четырех населенных пунктах
19.12. Билайн в Пермском крае - завершен очередной этап модернизации инфраструктуры
22.10. МегаФон в Пермском крае - МегаФон запустил интернет еще в 8 населенных пунктах
20.09. Билайн в Пермском крае - еще 13 деревень и сел получили доступ к 4G/LTE
10.09. МТС в Пермском крае - покрытие получил прикамский участок автотрассы M-12
03.09. МегаФон в Пермском крае - оператор провел модернизацию инфраструктуры еще в 11 населенных пунктах
18.07. Билайн в Пермском крае - связь LTE появилась на участке трассы M-12 Дюртюли-Ачит
18.07. МТС в Пермском крае - фиксированный доступ 1 Гбит/с стал доступнее в четырех районах Перми
11.07. МТС в Забайкальском крае - еще 5 сел получили доступ к LTE
09.07. МТС в Пермском крае - оператор и правительство края договорились о масштабном развитии инфраструктуры связи
17.04. Билайн в Пермском крае - еще 36 сел в 17 округах и районах
19.03. МТС в Пермском крае - базовые станции Иртея появились в Пермском, Чайковском и Соликамском районах
12.03. МТС в Пермском крае - мобильная связь и LTE МТС впервые появилась еще в 4-х небольших деревнях края
03.02. МТС в Пермском крае - оператор улучшил качество связи в Перми и крупных городах Приморья
24.12. МТС запустила 7 БС Иртея в Пермском крае
19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
17.10. МТС в Пермском крае - покрытие получили 128 малых населенных пунктов
19.05. ИКС Холдинг и МГТУ им. Баумана будут сотрудничать в рамках подготовки инженеров
19.05. Элемент-Технологии поставит компании Спинтроника около 20 тысяч блоков питания для ноутбуков и серверов
19.05. «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»
19.05. T2 и Mango Office запустили совместный продукт для бизнес-коммуникаций
19.05. МТС установит в Нижегородской области около 60 новых БС отечественного производства
19.05. Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026
19.05. МТС развернет в Пермском крае порядка 50 отечественных БС
19.05. В «Байкал электроникс» задумываются над IPO?
19.05. МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года
19.05. Байкал Электроникс собирается разработать CUDA-совместимые чипы на замену Nvidia
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
18.05. МТС запускает маркетплейс с решениями для цифровизации бизнеса
18.05. На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально