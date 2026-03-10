Мобильная связь: МТС в Пермском крае - сеть расширена отечественными базовыми станциями

10.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске 10 базовых станций Иртея российского производства еще в 7 районах Пермского края. Как утверждает компания, благодаря этому высокоскоростной мобильный интернет стал доступен еще для более чем 13 тысяч жителей Прикамья.

Оборудование LTE запущено в Красновишерском, Чернушинском, Пермском, Александровском, Осинском, Добрянском и Соликамском районах. Базовые станции Иртея поддерживают стандарт LTE, обеспечивая голосовую связь и мобильный интернет.

«Пермский край - территория с непростой географией и значительным количеством удаленных поселков, где качественная связь жизненно необходима. Запуская отечественные базовые станции, мы не просто расширяем покрытие LTE, но и создаем фундамент для технологической независимости нашего региона. Благодаря оборудованию „Иртея“ еще 13 тысяч жителей Прикамья получили равный доступ к цифровым услугам», - комментирует директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

МТС реализует масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию базовых станций LTE отечественного производства. Согласно планам, до 2030 года компания развернет на своей сети 20 тысяч базовых станций Иртея. Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций которого принадлежит МТС. Ранее оборудование уже было запущено в Соликамском, Чайковском и Пермском районах.

теги: мобильная связь развитие сетей МТС Пермский край отечественное оборудование Иртея

