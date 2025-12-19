Развитие сетей: Билайн в Пермском крае - завершен очередной этап модернизации инфраструктуры

MForum.ru
19.12.2025,
Оператор сообщает, что нарастил емкость сети за счет рефарминга доступных оператору частот - их передачи в слои 4G/LTE. Теперь для LTE частично задействованы частоты 2100 МГц.
Технические работы охватили всю территорию Пермского края, общее количество базовых станций, где была проведена перенастройка, превысила 550.
«Среди важнейших итогов этого года в части развития сети – завершение рефарминга LTE 2100, который стал для нашей команды по-настоящему масштабным и значимым проектом. В течение нескольких месяцев инженеры филиала проводили кропотливую и точечную настройку телеком-оборудования, совершенствуя его параметры для более стабильной и надежной работы. Так, благодаря этому техническому решению, мы не только расширили пропускную способность сети, но и повысили скорости передачи данных, что позволило сделать пользование цифровыми сервисами еще комфортнее для жителей региона», – комментирует директор Пермского отделения Билайна Станислав Пыхтин.
Один из плюсов рефарминга для клиентов – рост доступности голосовой связи в режиме VoLTE, которую Билайн запустил в Пермском крае летом 2023 года.

теги: телеком развитие сетей Пермский край Билайн Вымпелком

