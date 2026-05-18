Слухи: 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC

Realme подтвердила, что на мероприятии 22 мая в Индии представит не только смартфон Realme 16T, но и два других продукта: наушники Buds Air8 Pro и умные часы Watch S5.

Наушники будут доступны в белом Master White и черном Master Black. Особенности: два динамика (11 мм + 6 мм) и два ЦАП (Dual DAC), шумоподавление 55 дБ «Ultra Depth Noise Cancellation». Три микрофона в каждом наушнике обеспечивают AI-шумоподавление при звонках.

Поддерживаются Hi-Res Audio (Wireless) и LHDC, 3D Spatial Audio. Игровой режим с задержкой 45 мс, защита IP55. Realme Next AI позволяет переводить более 30 языков. Время работы: 12 часов без ANC, 6 часов с ANC.

Realme Watch S5 появятся в цветах белом Sand White и сером Rock Grey. Они будут оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 1.43" (60 Гц) с яркостью до 1500 нит с Always-On и Smart Night Vision. Сбоку три физические кнопки, сзади — «керамическая текстура».

Толщина 11.8 мм, вес 32 г. Функции здоровья: пульс, SpO₂, стресс, сон, женское здоровье, уровень шума. 110 спортивных режимов. Защита 5ATM, управление мокрыми руками. Поддержка GPS (5 GNSS), AI-ассистент. Время работы — до 20 дней.

Buds Air8 Pro нацелены на флагманский сегмент TWS (как Samsung Galaxy Buds3 Pro, OnePlus Buds Pro 3). 55 дБ ANC — один из лучших показателей на рынке. Поддержка LHDC и Hi-Res Audio порадует аудиофилов. Двойные драйверы (11+6 мм) обещают хорошее разделение частот. 45 мс — отличная задержка для игр. 6 часов с ANC — средний показатель. 12 часов без ANC — хорошо.

Watch S5 — прямой конкурент Amazfit GTS 5 и Samsung Galaxy Watch FE. 1.43" AMOLED 1500 нит — ярче, чем у большинства конкурентов (Amazfit GTS 4 — 1000 нит, Galaxy Watch FE — 1000 нит). 20 дней работы — больше, чем у Galaxy Watch FE (4-5 дней). GPS (5 GNSS) — для бега, велоспорта. 5ATM — плавать можно.

Если цена будет агрессивной (как обычно у Realme), новинки имеют все шансы стать бестселлерами в Индии и не только. Если Realme еще предложит скидки по банковским картам (обычная практика в Индии), то Watch S5 и Buds Air8 Pro очень интересны для массового покупателя. Ждём 22 мая, когда появятся официальные цены и даты старта продаж.