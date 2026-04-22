Анонсы: Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий

MForum.ru
22.04.2026,
Tecno представила новейшего члена серии Pop — Pop X 5G. Смартфон получил свежий дизайн с горизонтальным визором камер на задней панели, аккумулятор емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и процессор MediaTek Dimensity 6400.
Tecno Pop X 5G построен вокруг 6.78-дюймового IPS LCD-дисплея с разрешением HD+ (720×1576 пикселей) и частотой 120 Гц. Пиковая яркость — 560 нит, что обеспечит базовую читаемость на солнце. Спереди — отверстие под 8-мегапиксельную фронтальную камеру.
Главная особенность дизайна — горизонтальный визор камер на задней панели. Декоративная рамка камеры выполнена из авиационного алюминия 6-й серии (как у Spark 50). Защита от пыли и брызг — IP64. Толщина корпуса — 8.2 мм.
Сзади — одна 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Без лишних модулей. Может показаться, что это очень слабо. Однако нужно смотреть на реальное качество фото. Впрочем, чуда не будет в любом случае.
Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 6400 — доступный чип с поддержкой 5G. Оперативная память — 4 или 6 ГБ, накопитель — 128 ГБ (можно расширить через гибридный слот).
Pop X 5G работает на HiOS 16 (Android 16) с полным набором AI-функций Tecno: шумоподавление, AI-помощник в написании текстов, AI Eraser 2.0, AI Image Extender и AI Flash Snap.
Поддерживается FreeLink — технология прямой связи с другими совместимыми устройствами Tecno без сотовой сети (текст и звонки). Аккумулятор — 6500 мАч с зарядкой 45 Вт. Для бюджетного сегмента это отличное сочетание емкости и скорости. Сканер отпечатков — боковой, есть разъем 3.5 мм.
Цена версии 4/128 Гб составит 15 999 индийских рупий (~$172), а вариант 6/128 ГБ оценен в 17 999 рупий (~$193). Цвета синий Midnight Blue и зеленый Ripple Green. Продажи стартуют в пятницу, 24 апреля, на Amazon India.
Tecno Pop X 5G — это попытка привнести свежий дизайн в бюджетный сегмент. Горизонтальный визор камер выглядит необычно и отличает Pop X от бесконечных вертикальных блоков конкурентов.
Dimensity 6400 — не самый мощный чип, но для повседневных задач его достаточно. 6500 мАч с зарядкой 45 Вт — сильная сторона. Конкуренты в этом ценовом диапазоне (Redmi A7 Pro 5G, Realme Narzo 100 Lite) предлагают 6000–7000 мАч, но с зарядкой 15–25 Вт. У Tecno — 45 Вт, что заметно быстрее.
FreeLink — уникальная фишка. Возможность общаться без сотовой сети на расстоянии до 1.5 км будет полезна в походах или зонах с плохим покрытием.
Цена от 15 999 рупий (172 доллара) за 4/128 ГБ — конкурентна, но не агрессивна. Redmi A7 Pro 5G стоит 11 499 рупий, правда с меньшей батареей и медленной зарядкой. Покупатель будет выбирать между экономией (Redmi) и скоростью зарядки + FreeLink (Tecno).
Если Tecno удастся обеспечить хорошую оптимизацию ПО и своевременные обновления, Pop X 5G может стать популярным выбором в своем сегменте. Ждем старта продаж 24 апреля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
