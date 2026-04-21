Мобильная связь: МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте

21.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МегаФон запустил новое телеком-оборудование и завершил модернизацию нескольких объектов связи в Сургуте. Новая базовая станция появилась в районе набережной Ивана Кайдалова, в нескольких локациях активированы дополнительные слои LTE.

По данным компании, максимальная скорость передачи данных в городе может достигать 80 Мбит/с. Территория покрытия стала шире.

«Обновление телеком-инфраструктуры в крупнейшем городе Югры позволило расширить зону покрытия и обеспечить максимальную скорость до 80 Мбит/с, чтобы сеть могла справляться с большим потоком трафика», - отметил директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Расширения сети весьма актуальны для Сургута, где в среднем на одного горожанина приходится более 1,2 тысячи минут разговоров в месяц.

С начала года МегаФон построил и модернизировал более 20 объектов связи в Югре, в том числе в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах.

теги: ХМАО развитие сетей мобильная связь МегаФон

