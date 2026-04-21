Мобильная связь: МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте

Мобильная связь: МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте

21.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МегаФон запустил новое телеком-оборудование и завершил модернизацию нескольких объектов связи в Сургуте. Новая базовая станция появилась в районе набережной Ивана Кайдалова, в нескольких локациях активированы дополнительные слои LTE.

По данным компании, максимальная скорость передачи данных в городе может достигать 80 Мбит/с. Территория покрытия стала шире.

«Обновление телеком-инфраструктуры в крупнейшем городе Югры позволило расширить зону покрытия и обеспечить максимальную скорость до 80 Мбит/с, чтобы сеть могла справляться с большим потоком трафика», - отметил директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Расширения сети весьма актуальны для Сургута, где в среднем на одного горожанина приходится более 1,2 тысячи минут разговоров в месяц.

С начала года МегаФон построил и модернизировал более 20 объектов связи в Югре, в том числе в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах.

теги: ХМАО развитие сетей мобильная связь МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

29.07. Билайн запустил LTE на 200-км участке трассы Р-404 в ХМАО

15.06. Билайн в ХМАО - оператор расширил 4G-покрытие в труднодоступных деревнях

15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

22.10. T2 до конца 2024 года запустит поддержку VoLTE во всех регионах присутствия!

20.05. МегаФон в ХМАО - компания сообщает о рефарминге в Югре

16.04. МегаФон расширил телеком-инфраструктуру GSM/LTE в Когалыме

27.02. МегаФон в ХМАО - в Сургуте появились новые BS LTE

25.01. МегаФон в ХМАО - улучшена сеть LTE в Сургуте

28.11. МегаФон нарастил скорость мобильного интернет-доступа в Нижневартовске

11.08. МегаФон развивает сеть в ХМАО - станция Нижневартовск-2

20.06. МегаФон о развитии сети - Югра, ХМАО

15.05. МегаФон поставил базовую станцию на Аригольском нефтяном месторождении

22.03. МегаФон обеспечил покрытие LTE на Талаканском месторождении

26.11. Дайджест активности операторов "большой четверки"

12.08. МегаФон запустил федеральную поддержку VoLTE

04.06.  Где ожидать запуск сетей LTE от компании Ростелеком в 2013 году?

04.12.  Урал-ТрансТелеКом

22.08. «Телефон.Ру» создает укрупненный филиал в Южном федеральном округе с центром в Волгограде

27.09.  "МегаФон" уверенно продвигается на Север

15.03.  Связь на привязи

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics

21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы

21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте

20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018

20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников

20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ

20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян

20.04. Китайские лидары научили различать цвета

20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?

20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1

20.04. И вновь об IMEI

20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию

19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"

19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов

Все статьи >>

Новости

21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней

21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл

21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro

21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины

20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски

20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы

20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч

17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD

17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч

16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий

16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K

16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250

15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7

14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий

14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля

14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма

13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий

13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку

