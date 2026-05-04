Слухи: 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED

04.05.2026,
Huawei начала тизерить Nova 15 Max, подтвердив, что устройство представят на глобальном мероприятии в Бангкоке 7 мая 2026 года. Телефон присоединится к остальной линейке Nova 15, в которую уже входят базовая, Pro и Ultra модели, дебютировавшие в Китае в конце прошлого года.
Компания уже поделилась официальными изображениями и некоторыми подробностями. Nova 15 Max получит аккумулятор на 8500 мАч — довольно большой даже по нынешним меркам. Если он будет работать как ожидается, телефона легко хватит на полный день, а при неактивном использовании — и на два.
Huawei также выделяет 50-мегапиксельную основную камеру RYYB, которая должна помочь в условиях низкой освещенности, а также стереодинамики. Дизайн сильно отличается от остальной серии Nova 15, по крайней мере, судя из того, что было показано. Цветовые варианты уже подтверждены.
Ожидается, что Nova 15 Max будет тесно связан с Enjoy 90 Pro Max, запущенным в Китае ранее в этом году. У того устройства 6.84-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Kirin 8000, зарядка 40 Вт и базовые, но неплохие камеры.
Это знакомая стратегия: взять существующую модель, слегка подкорректировать и позиционировать на глобальных рынках под другим именем. В данном случае главный козырь — время работы.
Ожидается, что телефон займет нишу в среднем сегменте и будет ориентирован на пользователей, которым важнее автономность и размер экрана, чем производительность на уровне флагманов.
Huawei также планирует анонсировать несколько других продуктов на том же мероприятии, включая серию Watch Fit 5 и новый планшет MatePad Pro Max. Так что 7 мая будет насыщенным днем.
Huawei Nova 15 Max — это глобальная версия Enjoy 90 Pro Max. Та же батарея 8500 мАч, тот же Kirin 8000, то же зарядка 40 Вт. Но с обновленным дизайном (в стиле Nova) и, вероятно, с глобальной прошивкой (без сервисов Google, но с HMS).
8500 мАч — это почти рекорд для смартфона не из rugged-линейки. В паре с энергоэффективным Kirin 8000 и AMOLED-экраном Nova 15 Max сможет работать два-три дня без подзарядки.
Конкуренты в этой ценовой категории (400-500 евро) предлагают батареи 5000-6000 мАч. Huawei предлагает на 40-70% больше. Для тех, кто устал от ежедневной зарядки, это может быть решающим аргументом.
50 МП RYYB камера — не флагман, но хороша для своего класса (особенно ночью). RYYB пропускает больше света, чем традиционные RGB-матрицы, что дает преимущество в условиях низкой освещенности.
Отсутствие сервисов Google остается проблемой за пределами Китая. Но для некоторых пользователей это не критично (особенно в развивающихся странах, где HMS развивается). 8500 мАч могут перевесить.
Глобальный анонс 7 мая. Ждем цену. Если Nova 15 Max будет стоить около 500-550 евро — это будет интересное предложение для энтузиастов автономности. Если цена поднимется до 600+, покупатели могут предпочесть конкурентов с сервисами Google.
Пока же — один из самых интересных «батарейных» смартфонов года. И стратегия Huawei выводить на глобальный рынок перелицованные китайские модели продолжается.
© Антон Печеровый,
