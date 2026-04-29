MForum.ru

Микроэлектроника: Израильская Altair Semi стала более самостоятельной

29.04.2026, MForum.ru

Завершилось «стратегическое выделение» компании из структуры Sony. Японцы при этом сохранят долю в портфеле компании.

Как заявляет Altair Semi, повышение самостоятельности позволит ей больше ориентироваться на интернет вещей и физический ИИ.

Компания, выпускающая чипсеты LTE-M и NB-IoT хорошо известна в мире. Сейчас она ориентируется на 5G eRedCap, считая эту технологию основой IoT следующего поколения.

После выделения из Sony, компания уже успела привлечь $50 млн в рамках раунда финансирования. Выделение возглавлял израильский венчурный фонд Pitango Group. \\

теги: микроэлектроника Altair Semiconductor участники рынка производители микросхем

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: