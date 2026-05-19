Облачные сервисы: T2 и Mango Office запустили совместный продукт для бизнес-коммуникаций  

19.05.2026,
На конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») компании Mango Office и T2 объявили о стратегическом партнерстве. Его главная цель - повышение эффективности коммуникаций российских компаний за счет интеграции мобильной связи и облачных сервисов.
В рамках сотрудничества партнеры запускают совместный продукт для бизнеса. Решение объединяет мобильную связь T2 и ключевые продукты Mango Office: виртуальную АТС, корпоративный мессенджер и сервис видеоконференций Mango Talker. Как отмечают в компаниях, такой подход позволяет быстро подключить всех сотрудников без дополнительных затрат: виртуальная АТС предоставляет столько учетных записей, сколько SIM-карт T2 есть у компании.
Новый продукт решает несколько ключевых задач: быстрый запуск корпоративной телефонии без дополнительных затрат на инфраструктуру; предоставление единой платформы для внутренних и внешних коммуникаций через звонки, мессенджер и видеовстречи с широкими возможностями аналитики и автоматизации; снижение затрат на инфраструктуру и ускорение коммуникаций внутри компании и с клиентами.
Как отмечают партнеры, новое решение должно закрыть сразу несколько критических потребностей бизнеса - от быстрого запуска корпоративной телефонии до создания полноценной экосистемы для внутренних и внешних коммуникаций.
Можно предположить, что запуск совместного решения с T2 укрепит позиции обеих компаний на рынке унифицированных коммуникаций и позволит клиентам оптимизировать затраты на связь и корпоративные сервисы.
