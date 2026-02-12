Видеонаблюдение: Билайн улучшил условия подключения облачного видеонаблюдения для ПВЗ

12.02.2026, MForum.ru

Команда Билайна Big Data & AI, развивающая цифровые сервисы на базе больших данных и искусственного интеллекта, улучшила условия подключения облачного видеонаблюдения для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Владельцы таких объектов теперь могут установить камеры и подключить готовое решение под ключ по подписке.

Облачное видеонаблюдение от компании - это коробочное решение. В рамках подписки ПВЗ получают не только камеры, но и монтаж, а также хранение архива объемом в 90 дней постоянной записи в защищенном облаке. И сервисное обслуживание.

Услуга уже аккредитована всеми крупнейшими маркетплейсами, включая Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, на соответствие требованиям этих площадок.

Егор Шубяков, руководитель продукта «Видеонаблюдение»:

«С учётом регулярного ужесточения правил маркетплейсов касательно видеонаблюдения и недавних нововведений Ozon владельцы хотят получить решение, которое позволит без лишних проблем им следовать. При этом видеонаблюдение - это не только формальное соответствие требованиям: оно помогает снижать потери и спорные ситуации, разбирать инциденты, повышать дисциплину и качество обслуживания. Наша сервисная модель позволяет ПВЗ максимально бесшовно и без крупных первоначальных вложений подключить облачное видеонаблюдение и закрыть все вопросы касательно его обслуживания».

Для ПВЗ разных размеров предусмотрены комплекты с разным наполнением - от вариантов для небольших точек до конфигураций для крупных форматов. Возможность подключения в конкретном регионе можно уточнить на сайте.

Во всех регионах присутствия Билайна работает служба эксплуатации для оперативного восстановления сервиса. Владельцы ПВЗ могут обращаться на горячую линию, - компания обещает проведение первичной диагностики. Проблема либо будет решена удаленно, либо Билайн направит монтажника для восстановления услуги. В 24 регионах работает собственная монтажная служба, в том числе в Москве, Владивостоке, Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Брянске и Йошкар-Оле. Оператор обещает восстановление работы сервиса максимум в течение 72 часов после выезда.

Желающие могут добавить к видеонаблюдению еще и видеоаналитику - это обеспечит данные для отслеживания проходимости пункта, наличия очередей, присутствия сотрудников на рабочем месте, времени обследования, выявления инцидентов. На основе собранных данных можно будет быстрее реагировать на перегрузки, оптимизировать работу смен, улучшать клиентский сервис, снижать количество спорных ситуаций.

