Кадры. Назначения: Андрей Зотов возглавит облачный бизнес Билайна

01.11.2025, MForum.ru

С 7 ноября 2025 года Андрей Зотов вступит в должность генерального директора ООО «ДатаФорт» (бренд Beeline Cloud). На этой позиции он будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития компании и вывод на рынок перспективных продуктовых решений для бизнеса.



фото Андрея Зотова - пресс-службы компании Билайн

Андрей Зотов – руководитель с глубокой экспертизой в корпоративных продажах, маркетинге и развитии облачных решений. До прихода в Билайн г-н Зотов занимал позицию коммерческого директора в Cloud .ru (ранее SberCloud), где курировал полный цикл внешнего продвижения бизнеса: продажи, лидогенерацию, маркетинг и вывод новых решений на рынок. Ранее Андрей более 10 лет работал в сфере продаж в IBM. «Облачные сервисы — одно из ключевых направлений роста для Билайна. Андрей — сильный лидер, который отлично понимает рынок, вектора его будущего развития и обладает проверенным опытом масштабирования облачного бизнеса. Уверен, что его экспертиза в коммерции и глубокое понимание технологий помогут Beeline Cloud реализовать амбициозные планы по укреплению позиций на рынке и станут драйвером для дальнейшего развития компании», — прокомментировал Сергей Анохин, генеральный директор Билайна.

«Моя цель — не просто придать облачному бизнесу новый импульс, а вывести компанию на качественно новый уровень. Мы трансформируем наши конкурентные преимущества в конкретные продукты и сервисы, которые откроют клиентам новые возможности для роста и цифрового развития» — отметил Андрей Зотов, вступающий в должность генерального директора ООО «ДатаФорт».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: кадры Билайн Вымпелком облачные сервисы облачные услуги

--