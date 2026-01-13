Облачные сервисы: В Петербурге спрос на виртуальные облачные машины MWS вырос в 3.5 раза

MForum.ru
МТС и MWS Cloud проанализировали спрос на облачные сервисы в регионах России в 2025 году. Популярность облачных услуг стабильно росла у компаний в Петербурге и Ленобласти. Наиболее востребованы у бизнеса Северо-Запада виртуальные машины в облаке (прирост более чем в 3,5 раза) и резервное копирование (прирост в 1,6 раза).
Петербургские и областные компании активно пользуются виртуальной инфраструктурой, резервным копированием в облаке и размещают данные в объектном хранилище. Интерес бизнеса растет к сетевым сервисам и решениям для защиты от DDoS-атак.
В топ самых быстрорастущих решений в северо-западных регионах вошли виртуальные машины в облаке, сервис защиты от DDoS-атак, центр управления информационной безопасностью и сетевые приложения (спрос вырос в 2,5 раза). Заметно выросло потребление офисного ПО в облаке — в 1,7 раза.
Чаще всего облачные сервисы используют региональные компании, работающие в сфере информации и связи, ретейлеры, обрабатывающие производства, представители гостиничного, ресторанного бизнеса и научно-технические организации.
Почему такой рост отмечается в Петербурге и области? Петербург — это крупнейший ИТ-центр и портовый хаб России после Москвы, это технологически зрелый рынок, на котором быстрее внедряются сложные сервисы (ИБ, сетевая инфраструктура), тогда как другие регионы могут находиться на этапе базового перехода в облако. Весь российский облачный рынок в 2025 году вырос на 32.8%, поэтому рост в Петербурге - часть общей тенденции. В целом эта динамика показывает, что облачные технологии перестают быть просто инструментом хранения данных и становятся ключевой платформой для цифровой трансформации и обеспечения устойчивости бизнеса.
