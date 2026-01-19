Облачные сервисы: МТС в Белгородской области - спрос на облачные сервисы MWS cloud вырос вдвое

MForum.ru
19.01.2026,
MWS Cloud отмечает рост спроса на облачные сервисы в Белгородской области за 2025 год в 2 раза. Больше всего в регионе увеличился спрос на объектное хранилище в облаке MWS Cloud.
Чаще всего среди сервисов MWS Cloud компании в регионе пользуются виртуальной инфраструктурой. Ее потребление выросло в 2 раза. На втором месте расположилось офисное ПО в облаке с увеличением в 1,4 раза. Также в Белгородской области на четверть вырос спрос на резервное копирование.
Чаще всего облачными сервисами в регионе пользуются компании из сферы ИТ и ретейла, далее следуют представители обрабатывающего производства, девелоперы и научно-технические организации.
Значительнее всего в 2025 году спрос на облака вырос в сфере культуры и спорта – более чем в 1,9 раза. Далее идут гостиничный, ресторанный бизнес и энергетические компании. Здесь рост составил 1,6 раза.
«Сегодня МТС – один из ведущих поставщиков услуг облачного направления. Мы создали целую экосистему продуктов для решения бизнес-задач. Вместе с облачными сервисами белгородские предприниматели уже сегодня получают операционную гибкость, оптимизацию ИТ-расходов, доступ к передовым технологиям. Именно поэтому спрос на облачные решения в Белгородской области демонстрирует устойчивый рост, который, уверена, продолжится и в этом году», – прокомментировала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
