Облачные услуги: МТС в Кировской области - спрос на хранение данных в облаке в 2025 году вырос более, чем в 10 раз

12.01.2026, MForum.ru

MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Кировской области за год выросло на треть. При этом спрос на услуги объектного хранилища - за 2025 год вырос более чем в 10 раз.

Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Кировской области пользуются виртуальной инфраструктурой, резервным копированием и объектным хранилищем в облаке. На втором месте после услуг объектного хранилища - виртуальная инфраструктура. Ее потребление в регионе увеличилось в 1,3 раза. Также в регионе увеличился спрос на резервное копирование. Если рост востребованности объектного хранилища нетрудно объяснить необходимостью хранения неструктурированных данных, в том числе, из-за регуляторных требований, то стабильный рост использования виртуальной инфраструктуры и резервного копирования, вероятно, отражает переход компаний от локальных серверов к облаку для базовых ИТ-задач: размещения сайтов, ERP-систем, почты, а также обеспечения отказоустойчивости.

В целом в Приволжском федеральном округе более всего облачными сервисами пользуются компании из сферы ИТ и связи, ритейлеры, обрабатывающие производства, организации, занимающиеся научной и технической деятельностью, медицинские предприятия.

Значительнее всего спрос на облачные сервисы вырос у организаций, занимающихся сделками с недвижимостью – более чем в 3,5 раза, на втором месте расположились логистические компании – прирост в два раза. Далее идут медицинские компании.

Результаты позволяют говорить о том, что наблюдается комплексная цифровизация бизнеса в регионе: компании начинают с переноса базовой инфраструктуры и резервного копирования, а затем активно наращивают использование специализированных облачных сервисов (например, объектных хранилищ) для решения конкретных бизнес-задач в условиях роста объёмов данных.

теги: айти услуги облачные услуги хранение данных в облаке Кировская область МТС MWS Cloud

