Анонсы: Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

19.03.2026, MForum.ru

Компания Oppo расширила линейку A-серии в Индии, представив новый смартфон A6s 5G. Аппарат нацелен на нижний средний сегмент и делает ставку на быструю зарядку, серьезную защиту от воды и приличную автономность.

A6s 5G оснастили 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1570×720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу — 90.6%, пиковая яркость достигает 1125 нит, частота опроса сенсора — 240 Гц. Для своего класса характеристики достойные, хотя разрешение HD+ в 2026 году за 20 тысяч рупий может вызвать вопросы.

Внутри Oppo A6s 5G — проверенный MediaTek Dimensity 6300 с графикой ARM Mali-G57 MC2. Оперативная память типа LPDDR4X, накопитель — UFS 2.2. За оптимизацию в играх отвечает AI GameBoost 2.0, обещающий стабильный FPS без перегрева.

Работает все под управлением ColorOS 15.0 на базе Android. Из фирменных фишек — AI LinkBoost 3.0 для стабильного сигнала, расширение оперативной памяти и Trinity Engine для оптимизации взаимодействия железа и софта.

Основная камера двойная: 50-мегапиксельный сенсор в компании с 2-мегапиксельным монохромным модулем. Поддерживаются AI Night Mode для съемки в темноте и портретный режим.

Фронталка на 16 МП с AI-ретушью обещает качественные селфи. Любопытная деталь — поддержка подводной съемки, а также функции AI Perfect Shot и AI Eraser 2.0 для улучшения фотографий.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч — серьезная заявка на автономность. Но главное даже не емкость, а скорость зарядки: 80 Вт SuperVOOC наполняют батарею с 1% до 54% за 30 минут, а полностью — за 64 минуты. Для такого объема это отличный показатель.

Защита IP69 — редкость для этого ценового сегмента. Смартфон не боится пыли, воды и даже горячих струй под давлением. В паре с системой охлаждения SuperCool VC это делает A6s 5G живучим аппаратом для активного использования.

Из остального: стереодинамики, реверсивная проводная зарядка, габариты 166.61×78.51×8.61 мм и вес 216 граммов.

Цена версии 4/128 ГБ составляет 18 999 рупий (~$205), вариант 6/128 ГБ обойдется в 20 999 рупий (~$226). Цвета: Aurora Gold и Plum Purple. Продажи на Amazon, Flipkart, в магазине Oppo и розничных точках уже стартовали. Бонусы: кешбэк 1000 рупий, 3 месяца беспроцентной рассрочки, Zero Down Payment для избранных партнеров.

Oppo A6s 5G выходит на переполненный индийский рынок, где в этом ценовом диапазоне уже правят бал Realme, iQOO и Samsung. Главные козыри новинки — 80-ваттная зарядка и защита IP69. У конкурентов такие скорости и такая защита встречаются редко, особенно за 18–20 тысяч рупий.

Компромисс — HD-экран. В 2026 году за эти деньги многие покупатели ждут FHD+. Но, видимо, Oppo сознательно пожертвовала разрешением в пользу батареи, зарядки и защиты. Для целевой аудитории (студенты, рабочие, люди с активным образом жизни) это может быть оправдано.