Анонсы: Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

MForum.ru
19.03.2026,
Компания Oppo расширила линейку A-серии в Индии, представив новый смартфон A6s 5G. Аппарат нацелен на нижний средний сегмент и делает ставку на быструю зарядку, серьезную защиту от воды и приличную автономность.
A6s 5G оснастили 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1570×720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Соотношение экрана к корпусу — 90.6%, пиковая яркость достигает 1125 нит, частота опроса сенсора — 240 Гц. Для своего класса характеристики достойные, хотя разрешение HD+ в 2026 году за 20 тысяч рупий может вызвать вопросы.
Внутри Oppo A6s 5G — проверенный MediaTek Dimensity 6300 с графикой ARM Mali-G57 MC2. Оперативная память типа LPDDR4X, накопитель — UFS 2.2. За оптимизацию в играх отвечает AI GameBoost 2.0, обещающий стабильный FPS без перегрева.
Работает все под управлением ColorOS 15.0 на базе Android. Из фирменных фишек — AI LinkBoost 3.0 для стабильного сигнала, расширение оперативной памяти и Trinity Engine для оптимизации взаимодействия железа и софта.
Основная камера двойная: 50-мегапиксельный сенсор в компании с 2-мегапиксельным монохромным модулем. Поддерживаются AI Night Mode для съемки в темноте и портретный режим.
Фронталка на 16 МП с AI-ретушью обещает качественные селфи. Любопытная деталь — поддержка подводной съемки, а также функции AI Perfect Shot и AI Eraser 2.0 для улучшения фотографий.
Аккумулятор емкостью 7000 мАч — серьезная заявка на автономность. Но главное даже не емкость, а скорость зарядки: 80 Вт SuperVOOC наполняют батарею с 1% до 54% за 30 минут, а полностью — за 64 минуты. Для такого объема это отличный показатель.
Защита IP69 — редкость для этого ценового сегмента. Смартфон не боится пыли, воды и даже горячих струй под давлением. В паре с системой охлаждения SuperCool VC это делает A6s 5G живучим аппаратом для активного использования.
Из остального: стереодинамики, реверсивная проводная зарядка, габариты 166.61×78.51×8.61 мм и вес 216 граммов.
Цена версии 4/128 ГБ составляет 18 999 рупий (~$205), вариант 6/128 ГБ обойдется в 20 999 рупий (~$226). Цвета: Aurora Gold и Plum Purple. Продажи на Amazon, Flipkart, в магазине Oppo и розничных точках уже стартовали. Бонусы: кешбэк 1000 рупий, 3 месяца беспроцентной рассрочки, Zero Down Payment для избранных партнеров.
Oppo A6s 5G выходит на переполненный индийский рынок, где в этом ценовом диапазоне уже правят бал Realme, iQOO и Samsung. Главные козыри новинки — 80-ваттная зарядка и защита IP69. У конкурентов такие скорости и такая защита встречаются редко, особенно за 18–20 тысяч рупий.
Компромисс — HD-экран. В 2026 году за эти деньги многие покупатели ждут FHD+. Но, видимо, Oppo сознательно пожертвовала разрешением в пользу батареи, зарядки и защиты. Для целевой аудитории (студенты, рабочие, люди с активным образом жизни) это может быть оправдано.
© Антон Печеровый,
19.03. Рынок ПК в России упал и вряд ли вырастет в ближайшее время
19.03. МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск
18.03. KDDI внедряет многофункциональную систему оптимизации сети на основе искусственного интеллекта
18.03. В Японии додумались до аварийного роуминга
18.03. Samsung смог продать свои микросхемы HBM4 компании AMD
18.03. Nvidia надеется, что все же сможет поставить чипы H200 клиентам в Китае
18.03. МегаФон в Оренбургской области - покрытие 4G улучшено у Сорочинского водохранилища
18.03. Билайн сообщает о расширении покрытия и умощнении сети в ряде городов и районов региона
18.03. МТС предложила абонентам в Московском регионе роутер Wi-Fi 6 в корпусе собственного дизайна
17.03. Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году
17.03. МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч