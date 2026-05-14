Спутниковая связь: Услуги D2D - консолидация вместо конкуренции? В США

MForum.ru
14.05.2026,
AT&T, T-Mobile US и Verizon объявили о принципиальной договорённости создать совместное предприятие, которое займётся устранением «мёртвых зон» в покрытии на всей территории США с помощью спутниковых технологий прямой связи с устройствами (direct-to-device, D2D). Неожиданное решение.
СП планирует объединить ограниченные частотные ресурсы трёх крупнейших американских операторов для увеличения пропускной способности спутниковых каналов, разработать единые технические спецификации и создать унифицированную платформу, которая упростит подключение к спутниковым сервисам для всех игроков отрасли.
Финансовые параметры, структура собственности и сроки закрытия сделки пока не раскрываются - стороны отметили лишь то, что существующие индивидуальные соглашения со спутниковыми провайдерами останутся в силе, и каждый оператор сможет продолжать развитие D2D-сервисов самостоятельно.
Объединение конкурентов в одном СП выглядит неожиданным. Но прагматичным: тотальное покрытие территории США наземными сетями экономически нецелесообразно, а дублирование спутниковой инфраструктуры каждым оператором по отдельности привело бы к распылению ресурсов и замедлило бы развёртывание сервиса. В такой ситуации напрашивается создание совместной платформы.
T-Mobile уже запустил коммерческий D2D-сервис совместно со SpaceX (Starlink), Verizon развернул спутниковый обмен сообщениями на базе Skylo Technologies, а AT&T и Verizon работают с AST SpaceMobile. Новое СП не заменяет эти партнёрства, будет заниматься формированием общего технологического слоя: единые спецификации, совместное использование спектра и унифицированный доступ к спутниковым платформам для всех заинтересованных операторов.
Вероятно, не обошлось без влияния регулятора, FCC ещё в апреле 2026 года заявляла, что только Starlink недостаточно для обеспечения конкуренции в спутниково-сотовом сегменте, что стране необходимы как минимум три независимые спутниковые D2D-службы (!!!).
Создание СП с участием всей «большой тройки» одновременно решает задачу масштабирования сервиса и сохраняет конкурентное разнообразие на уровне спутниковых провайдеров - у запаздывающих на рынок сохранится возможность выхода на абонентскую базу всех трёх крупнейших операторов США.
По оценкам аналитиков, такой подход может ускорить развёртывание D2D-услуг в США на 12–18 месяцев и снизить совокупные затраты отрасли на интеграцию спутниковых решений на 30–40%, хотя окончательные цифры будут зависеть от конкретных параметров будущего СП. Игра стоит свеч?
--
теги: спутниковая связь D2D прямая спутниковая связь прямая сотово-спутниковая связь телеком консолидация единый инфраструктурный США
--
Публикации по теме:
13.05. AST SpaceMobile достигла скорости почти 99 Мбит/с на спутниках первого поколения
06.05. Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
04.05. FCC обновляет правила использования спутниковой связи - в SpaceX открывают шампанское
03.05. Созвездие Amazon Leo стало расти быстрее – взят барьер в 300 КА на орбите
01.05. В интересах безопасности…
29.04. T-Mobile US улучшает широкополосный доступ, объединяя 5G-Advanced и Starlink
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки
13.04. Телеком-фантастика: 2045 год, последние вышки сотовой связи только что отключены, и низкоорбитальные спутники обрабатывают всю связь?
10.04. Использование Starlink растет в некоторых городских районах США
10.04. Какие геостационарные аппараты запланированы к производству в России
08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo
08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
10.03. Европа и Китай синхронно демонстрируют успех лазерной связи с геостационарными спутниками
10.03. «Экспресс-АТ1» признан потерянным - как будут восстанавливать вещание и что делать абонентам
08.03. Индия создает спутники для «приземленной» орбиты - BEL и Bellatrix объединяют усилия в проекте VLEO
14.05. Монокристалл - в шаге от банкротства?
14.05. Услуги D2D - консолидация вместо конкуренции? В США
14.05. Мировой рынок RAN в 1q2026 остался стабильным пятый квартал подряд
14.05. «Группа Астра» запустила облако Astra Cloud на российских процессорах Baikal-S от «Байкал Электроникс»
14.05. Ускорители ИИ Nvidia в рамках конфликта США и Китая
14.05. В России работают над проектом рентгеновского фотолитографа
14.05. Виктория Морозова назначена директором по маркетингу МТС Web Services
14.05. Абоненты Билайн могут пользоваться 5G - в международном роуминге
14.05. МегаФон в Иркутской области усилил сеть 4G в Ангарске
14.05. Было время, и сроки смещали… - переводу КИИ на российское ПО дадут больше времени?
13.05. Как данные Ookla позволили сделать выводы о прогрессе оборудования глобальных вендоров
13.05. «Вечный двигатель» или научный прорыв? Экс-сотрудник NASA привлёк $12 млн на чип, работающий "от квантового вакуума"
13.05. Спотовые цены на MLC NAND утроились с конца 2025 года – «постарались» Samsung и Kioxia и спрос на память для ИИ
13.05. AST SpaceMobile достигла скорости почти 99 Мбит/с на спутниках первого поколения
13.05. МТС в Красноярском крае - сеть 4G расширена на смотровую площадку на Думной горе
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?