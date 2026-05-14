Спутниковая связь: Услуги D2D - консолидация вместо конкуренции? В США

14.05.2026, MForum.ru

AT&T, T-Mobile US и Verizon объявили о принципиальной договорённости создать совместное предприятие, которое займётся устранением «мёртвых зон» в покрытии на всей территории США с помощью спутниковых технологий прямой связи с устройствами (direct-to-device, D2D). Неожиданное решение.

СП планирует объединить ограниченные частотные ресурсы трёх крупнейших американских операторов для увеличения пропускной способности спутниковых каналов, разработать единые технические спецификации и создать унифицированную платформу, которая упростит подключение к спутниковым сервисам для всех игроков отрасли.

Финансовые параметры, структура собственности и сроки закрытия сделки пока не раскрываются - стороны отметили лишь то, что существующие индивидуальные соглашения со спутниковыми провайдерами останутся в силе, и каждый оператор сможет продолжать развитие D2D-сервисов самостоятельно.

Объединение конкурентов в одном СП выглядит неожиданным. Но прагматичным: тотальное покрытие территории США наземными сетями экономически нецелесообразно, а дублирование спутниковой инфраструктуры каждым оператором по отдельности привело бы к распылению ресурсов и замедлило бы развёртывание сервиса. В такой ситуации напрашивается создание совместной платформы.

T-Mobile уже запустил коммерческий D2D-сервис совместно со SpaceX (Starlink), Verizon развернул спутниковый обмен сообщениями на базе Skylo Technologies, а AT&T и Verizon работают с AST SpaceMobile. Новое СП не заменяет эти партнёрства, будет заниматься формированием общего технологического слоя: единые спецификации, совместное использование спектра и унифицированный доступ к спутниковым платформам для всех заинтересованных операторов.

Вероятно, не обошлось без влияния регулятора, FCC ещё в апреле 2026 года заявляла, что только Starlink недостаточно для обеспечения конкуренции в спутниково-сотовом сегменте, что стране необходимы как минимум три независимые спутниковые D2D-службы (!!!).

Создание СП с участием всей «большой тройки» одновременно решает задачу масштабирования сервиса и сохраняет конкурентное разнообразие на уровне спутниковых провайдеров - у запаздывающих на рынок сохранится возможность выхода на абонентскую базу всех трёх крупнейших операторов США.

По оценкам аналитиков, такой подход может ускорить развёртывание D2D-услуг в США на 12–18 месяцев и снизить совокупные затраты отрасли на интеграцию спутниковых решений на 30–40%, хотя окончательные цифры будут зависеть от конкретных параметров будущего СП. Игра стоит свеч?

