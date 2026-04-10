Спутниковая связь: Использование Starlink растет в некоторых городских районах США

MForum.ru
10.04.2026,
Такой вывод представила Ookla, - уже в 5 штатах США количество пользователей недоступного россиянам Starlink в городских районах превысило количество пользователей в сельской местности.
Starlink всегда позиционировали как высокоскоростной доступ для сельских и отдаленных районов. Но, как свидетельствуют данные Speedtest, спутниковый интернет набирает все большую популярность в некоторых городских районах США.
Эти 5 штатов: Флорида, Массачусетс, Гавайи, Нью-Джерси и Коннектикут.
Вроде бы стоит удивиться таким данным, поскольку в городах и пригородах, как правило доступен быстрый гигабитный интернет, причем, как правило, по более низким ценам, чем в спутниковой реализации. Но, похоже, в США некоторые горожане переходят на Starlink, поскольку устали от условий, предлагаемых традиционными проводными провайдерами, а иногда и от низкого качества обслуживания. Для кого-то спутниковое подключение – это резервный вариант.
Что же, очень неплохо для американцев, если конкуренция со стороны провайдера спутникового интернета встряхнет унылое болото проводных провайдеров. Во всяком случае Starlink явно готов к конкуренции – в январе 2026 года Starlink возобновил свой самый дешевый тарифный план, Residential 100 Мбит/с, который для американцев стоит $50 в месяц. Кроме того, SpaceX стала еще более агрессивно продвигать Starlink, предлагая новые скидки и расширяя свое присутствие в рознице. На сегодня скорость загрузки Starlink в США составляет от 130 до 300 Мбит/с. С другой стороны, в некоторых регионах страны, таких как Тихоокеанский Северо-Запад и Аляска, спрос настолько высок, что Starlink требует от новых клиентов платить дорогостоящие «дополнительные сборы за спрос» при подключении.
--
теги: спутниковая связь Starlink
--
