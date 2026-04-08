Спутниковая связь: Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?

MForum.ru
08.04.2026,
Российская спутниковая группировка связи «Экспресс» переживает крупнейший кризис в новейшей истории. Потеря аппарата «Экспресс-АТ1» 4 марта обернулась отключением вещания для сотен тысяч абонентов в Сибири и на Дальнем Востоке. Замена выбывших спутников займёт 6–7 лет, при этом единственный надёжный аппарат выработает ресурс через 2–3 года.
Проблема
4 марта 2026 года из строя вышел телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1», который работал в орбитальной позиции 56° восточной долготы и обеспечивал покрытие от Калининграда до Дальнего Востока. Предварительная версия - отказ системы электропитания, окончательного решения комиссии пока не озвучено.
Потеря аппарата затронула операторов «Триколор», «НТВ-Плюс» и «Русский мир». По данным ГП КС, вещание для 1,6 млн домохозяйств обещают восстановить за счёт перестановки спутника «Экспресс-АТ2» с его позиции. А пока что 80 тысяч абонентов на Дальнем Востоке остаются без ТВ-сигнала.
Системная проблема - резервирование не было предусмотрено
В наземных условиях, как правило, предусматривают резервирование систем связи. На орбите резервирования не оказалось - ни соседних запасных спутников, ни избыточной емкости на действующих спутников.
Сейчас крупнейшие операторы спутникового ТВ «фактически вещают с одного основного отечественного аппарата "Экспресс-АМУ1" (36° в. д.)». Срок его эксплуатации подходит к концу через два-три года, при этом сейчас никто не может гарантировать, что аналогичная авария не затронет и этот борт. На создание новых «Экспрессов» потребуется 6-7 лет. И тогда на несколько лет Россия может остаться без спутникового ТВ-вещания на заметной части территории.
В ГП КС заявляют, что производство резервных аппаратов не планируется: «За резерв надо платить, а операторы к этому не готовы».
Планы по обновлению группировки
Ситуацию усугубляет то, что контракты на создание новых спутников - «Экспресс-АТ3», «Экспресс-АТ4» и «Экспресс-АМУ8» - были заключены только 6 апреля 2026 года, спустя месяц после аварии. Их стоимость оценивается в 44 млрд рублей. Всего же до 2030 года планируется заменить 8 действующих спутников на аналогичное количество новых аппаратов. Общая стоимость 7 контрактов - 110 млрд рублей.
При этом «Экспресс-АТ3» предназначен для прямой замены вышедшего из строя «Экспресса-АТ1».
Итоговая пропускная способность группировки, как ожидается, вырастет: количество транспондеров увеличится с нынешних 269 до 286.
--
спутниковая связь спутниковое телевещание проблемы Россия
--
