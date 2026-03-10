Спутниковая связь: «Экспресс-АТ1» признан потерянным - как будут восстанавливать вещание и что делать абонентам

MForum.ru
10.03.2026,
Телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1», работавший в орбитальной позиции 56° восточной долготы, вышел из строя 4 марта 2026 года. Произошло «моментальное отключение космического аппарата в силу неизвестных причин». Совместные попытки специалистов предприятия и завода-изготовителя АО «ИСС им. Решетнёва» восстановить его работоспособность не дали результата - спутник официально признан утерянным.
Что могло случиться
Точные причины аварии пока не раскрываются, официально - идет их изучение. Спутник был запущен в 2014 году с расчётным сроком активного существования 15 лет, то есть до 2029-го. Внезапный и полный отказ аппарата позволяет предположить, что произошел фатальный сбой в системе электропитания или в бортовом комплексе управления. Это плохо само по себе, но хуже другое - телевещание не было автоматически перенаправлено на другие спутники, поскольку никто не позаботился о резервировании.
Кто пострадал
Инцидент затронул порядка 1,5 млн домохозяйств - клиентов Триколора, а также абонентов НТВ-Плюс и Русского мира. Особенно сильно проблемы ощутили жители Сибири - Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края.
Как планируют исправлять ситуацию
Краткосрочное решение: Триколор договорился с международной организацией космической связи «Интерспутник» об аренде 2-4 транспондеров на спутнике ABS-2A, работающем на позиции 75° восточной долготы. Как ожидается, это позволит возобновить трансляцию базового и расширенного пакетов телеканалов ориентировочно к 15-18 марта. Оператор пообещал взять на себя все финансовые расходы, связанные с необходимостью перенастройки оборудования абонентов
ФГУП «Космическая связь» объявило конкурс на создание нового спутника «Экспресс-АТ3», который должен полностью заменить утерянный аппарат и обеспечить аналогичную зону охвата. Но это - дело долгое, запуск и ввод в эксплуатацию запланированы на конец 2030 года.
Что делать абонентам
У кого есть достаточно качественный фиксированный интернет-доступ - можно попробовать интернет-ТВ. И, конечно, обращаться в службу поддержки вашего провайдера, но от него вряд ли можно ожидать скорого решения проблемы - кто мог, то уже придумал решение, как Триколор.
В целом произошедшая авария демонстрирует серьезную проблему отсутствия достаточного резервирования спутникового вещания в этом сегменте. ||
теги: спутниковая связь телеком геостационарные спутники аварии проблемы
