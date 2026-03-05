Спутниковая связь: 4 марта пропал сигнал со спутника Экспресс-АТ1

MForum.ru
Этот геостационарный спутник в позиции 56 ВД обеспечивает вещание на Урал, Сибирь и на часть Западной России. В частности, НТВ плюс, Русский мир и Триколор. По оценкам Триколора, аппарат обслуживает порядка 1.5 млн домохозяйств.
Аппарат был запущен в 2014 году с расчетным сроком активной эксплуатации в 15 лет (до 2029 году).
Спутник создан ОАО «ИСС им. М.Ф. Решетнёва» на базе платформы "Экспресс-1000Н" с использованием полезной нагрузки конструкции Thales Alenia Space - 32 транспондера Ku диапазона. Масса аппарата - порядка 1800 кг.
Спутник управляется ФГУП Космическая связь.
Точных причин проблем со спутника медиа не сообщают, говорится лишь о "проблемах с работоспособностью". Идет ли речь об аварии оборудования на спутнике или о каких-то иных проблемах - неясно. Так или иначе, но это событие проявило известную проблему - отсутствие резервирования. ||
теги: спутниковая связь телеком геостационарные спутники аварии проблемы
