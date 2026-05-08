Анонсы: OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально

08.05.2026,
Вместе с Nord CE6, который был представлен в Индии сегодня, OnePlus также анонсировал Nord CE6 Lite. Более доступная Lite-версия получила чипсет Dimensity 7400 Apex и батарею на 7000 мАч.
OnePlus Nord CE6 Lite оснащён 6.72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой 144 Гц. Заявлены яркость 1000 нит в режиме HBM и частота опроса сенсора 240 Гц.
В основе — MediaTek Dimensity 7400 Apex в паре с LPDDR4X RAM (до 8 ГБ) и накопителем UFS 3.1 (до 256 ГБ). Есть слот для карт microSD. Работает новинка на OxygenOS 16 (база Android 16).
Камеры такие же, как у старшей модели: 50-мегапиксельная основная (OV50D40) и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. Фронтальная камера — 8 МП (у CE6 было 32 МП).
Ёмкость аккумулятора — 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт и реверсивной 10 Вт. Также в наличии сканер отпечатков — боковой, стереодинамики, две SIM-карты с 5G, двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS. Защита от пыли и воды — IP64.
Цвета: Hyper Black и Vivid Mint. Цена стартуют от 20 999 рупий за версию 6/128 ГБ и достигают 25 999 рупий за вариант 8/256 ГБ. Стоимость среднего варианта 8/128 ГБ составляют 22 999 рупий. Продажи стартуют 12 мая. Купить новинка можно будет через официальный онлайн-магазин OnePlus India, Amazon и у партнёров в офлайне.
Nord CE6 Lite – попытка OnePlus закрыть более доступный сегмент (20-25 тысяч рупий). По сравнению со старшим Nord CE6 (от 29 999 рупий) отличия существенные:
За 20 999 рупий (~$225) OnePlus предлагает отличное соотношение батарея/цена. Если нужен смартфон с большой батареей и 5G, но готовы мириться с LCD-матрицей и скромной фронталкой — Nord CE6 Lite отличный выбор. Если бюджет позволяет, лучше доплатить 9000 рупий за старший Nord CE6 с AMOLED, 8000 мАч и флагманской защитой.
Продажи стартуют 12 мая. Учитывая маркетинг OnePlus в Индии, смартфон, вероятно, будет популярен.
© Антон Печеровый,
Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
