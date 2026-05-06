Мобильная связь. Регионы: Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве

06.05.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МегаФон установил телеком-оборудование в селе Берт-Даг Тес-Хемского кожууна. Доступ к LTE и голосовой связи по технологии VoLTE получили около тысячи жителей. Задействованы низкие и средние частотные диапазоны, что позволило обеспечит покрытие не только на улице, но и внутри зданий. По данным компании, максимальная скорость мобильного интернета достигает 60 Мбит/с.

В зоне действия базовой станции находятся жилые дома, школа, дом культуры, детский сад, ФАП, почта и стадион. «Горный рельеф и территориальная разобщённость населённых пунктов республики во многом определяют требования к развитию телеком-инфраструктуры. Развитие сети в Берт-Даге - часть системной работы по расширению покрытия в регионе», - отметила директор МегаФона в Республике Тыва Светлана Симаткина. -- теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон республика Тыва --

© Алексей Бойко, MForum.ru

