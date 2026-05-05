Микроэлектроника: SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026

05.05.2026, MForum.ru

Группа производителей кремниевых пластин (SEMI) на днях представила квартальный анализ отрасли кремниевых пластин. Основные цифры: мировые поставки кремниевых пластин выросли по итогам первого квартала на 13.1% в годовом исчислении до 3 275 млн кв. дюймов (MSI) по сравнению с 2 896 MSI по итогам 1q2025. Квартал к кварталу поставки снизились на 4.7% относительно показателя 3 427 MSI в 4q2025. Это соотношение является обычным с учетом сезонности.

«Спрос на кремниевые пластины, связанный с центрами обработки данных для ИИ, остается высоким, включая передовые логические компоненты и память, а теперь и устройства управления питанием», — сказал Гинджи Яда, председатель SEMI SMG и управляющий директор, генеральный менеджер отдела продаж и маркетинга корпорации Sumco.

В целом, спрос на кремниевые пластины улучшился, но восстановление идет неравномерно. Многие компании-производители устройств отметили улучшение в сегменте промышленных полупроводников, что дает возможности восстановления спроса по мере исчерпания созданных ранее запасов пластин. Снижение поставок смартфонов и ПК в 1q2026 может отражать влияние дефицита памяти из-за решений по распределению ресурсов в пользу высокоскоростной памяти (HBM) для ИИ.

Данные, приведенные SEMI охватывают полированные кремниевые пластины, включая использованные и исходные тестовые пластины, а также эпитаксиальные кремниевые пластины и неполированные кремниевые пластины, отгружаемые производителями пластин конечным пользователям.

Источник: SEMI (текст и картинка)

