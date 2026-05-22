Микроэлектроника: Процессоры Иртыш – это «переклеенный» Loongson или собственная разработка?

MForum.ru
22.05.2026,
Сразу оговорюсь, что ответ на этот вопрос мне неизвестен, хотя правда, как обычно, скорее всего, где-то рядом. А пока что известно следующее.
Еще 14 марта такой известный профильный источник, как Tom’s Hardware посвятил публикацию процессорам Иртыш. Автор публикации заявил, что «похоже, это китайские процессоры Loongson, выпускаемые под другими торговыми марками».
В комментах под публикацией на эту же тему в одной из глобальных соцсетей от 13 марта утверждалось, что кристаллы C616 и C632 изготавливает известный китайский фаб, но также отмечалось, что это не чистые Loongson, что в них внедрены аппаратные модули разработки российской компании, в частности, блок криптографической защиты и механизмы доверенной загрузки. И, вроде бы, исключена поддержка китайской криптографии.
Можем ли мы считать то и другое достоверной информацией при всем уважении к авторам? Вряд ли.
В «Трамплин Электроникс» заявляют, что разработка процессоров линейки Иртыш осуществляется собственной командой инженеров и дизайнеров, а также компаниями-партнерами. Что у компании есть свой дизайн-центр, создающий отечественные IP-блоки. Вот только сама компания образована в апреле 2025 года. Можно ли успеть разработать несколько процессоров менее, чем за год? Сомнительно.
Так или иначе, но если сравнивать характеристики C616 и C632, то они очень и очень близки к характеристикам LS3C6000/S и LS3C6000/D, соответственно.
Темой на днях интересовалась и Кристина Холупова из CNews. В публикации от 18 мая, CNews транслирует позицию «Трамплин Электроникс» - процессоры Иртыш C616 и C632 – это российская разработка, выполненная на основе официально лицензированных сложнофункциональных блоков (IP-ядер) архитектуры LA664 (LoongArch).
«Утверждения о “полной идентичности” нашим процессорам китайских аналогов, являются голословными и не учитывают объем собственной проектной и конструкторской работы, выполненной в России, включая интеграцию, адаптацию, производство и испытания», - отмечают разработчики.
В Минпромторге темой заинтересовались и насторожились. Окончательное решение о том, считать ли эти изделия российскими микропроцессорами или нет будет принимать ТПП. Подождем вердикта.
теги: микроэлектроника Иртыш отечественные процессоры китайские процессоры конфликты ТПП Минпромторг
