Производство электроники: II Всероссийская конференция по печатным платам: время масштабировать прорывы

MForum.ru
21.05.2026,
5–6 июня 2026 года в Москве (РТУ МИРЭА) пройдёт встреча производителей, разработчиков и заказчиков печатных плат. Организаторы: АНО «Консорциум печатных плат» и РТУ МИРЭА при поддержке Минпромторга России.
«Развитие нашей страны невозможно без расширения технологических компетенций. Мы надеемся, что в дальневосточных регионах появятся центры, которые усилят это направление. Мы уже приняли решение и строим в Приморье и Хабаровске два завода по производству печатных плат. Договорённости с компаниями и Минпромторгом достигнуты. Проекты уже стали резидентами ТОР. Также мы готовы оказать им дополнительные меры поддержки»,- сообщил Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО.
Что в программе:
Научная часть – приём докладов до 31 мая 2026 года по четырём направлениям: проектирование, новые технологии и материалы, контроль качества, малотоннажная химия. Публикация в сборнике РИНЦ.
Регистрация и программа: https://pcb.mirea.ru/
Место: Москва, проспект Вернадского, 78
теги: встречи производство печатных плат конференции форумы
