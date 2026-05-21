Производство электроники: II Всероссийская конференция по печатным платам: время масштабировать прорывы

21.05.2026, MForum.ru

5–6 июня 2026 года в Москве (РТУ МИРЭА) пройдёт встреча производителей, разработчиков и заказчиков печатных плат. Организаторы: АНО «Консорциум печатных плат» и РТУ МИРЭА при поддержке Минпромторга России.

«Развитие нашей страны невозможно без расширения технологических компетенций. Мы надеемся, что в дальневосточных регионах появятся центры, которые усилят это направление. Мы уже приняли решение и строим в Приморье и Хабаровске два завода по производству печатных плат. Договорённости с компаниями и Минпромторгом достигнуты. Проекты уже стали резидентами ТОР. Также мы готовы оказать им дополнительные меры поддержки»,- сообщил Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО.

Что в программе:

  • Пленарное заседание – с участием Администрации Президента РФ, Минпромторга России, ректората РТУ МИРЭА, ГК «Резонит», GS Group, АНО «Консорциум печатных плат», ООО «Оператор „Честный знак“» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

  • Закрытое совещание генеральных директоров заводов-изготовителей печатных плат РФ – загрузка производств на 2026–2028 годы.

  • Панорама глобального рынка со Службой «цифровых атташе» – как подготовить компанию к экспорту, снизить издержки через институты поддержки, инструменты Российского экспортного центра и рынки, где востребована отечественная плата.

  • PR-сессия «PR-продвижение заводов печатных плат» – модератор Антон Большаков (агентство «Трейсмаркет»). Как формируется образ производителей, что усиливает доверие к отрасли и кто задаёт повестку, если отрасль молчит.

  • Юридический и HR-практикумы – кадры, трудовое право, сертификация, работа с заказчиками.

  • Сессии от ГК Yadro и ФГБУ «ВНИИР» – прикладные кейсы и межотраслевая кооперация.

  • Межотраслевая кейс-игра – живое моделирование проектов между производителями, заказчиками и разработчиками.

  • Экскурсии по Мегалабораториям РТУ МИРЭА – где студенты проектируют, тестируют и внедряют разработки.

  • Первый Всероссийский хакатон по CAE/CAD/CAM инструментам «Будущее печатных плат» – работа с отечественным ПО из Реестра российского ПО. Призовой фонд: 200 000 рублей в номинации CAE и 200 000 рублей в номинации CAD/CAM, а также сертификат на изготовление плат от «Резонит».

Научная часть – приём докладов до 31 мая 2026 года по четырём направлениям: проектирование, новые технологии и материалы, контроль качества, малотоннажная химия. Публикация в сборнике РИНЦ.

Регистрация и программа: https://pcb.mirea.ru/

Место: Москва, проспект Вернадского, 78

--

теги: встречи производство печатных плат конференции форумы

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

