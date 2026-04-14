Производство электроники: РТУ МИРЭА совместно с АНО КПП создадут «национальный полигон» для тестирования продукции отечественной химической продукции и материалов, используемых в производстве печатных плат

MForum.ru
14.04.2026,
Оснащение и запуск первой лаборатории запланировано на конец 2026 года, полноценно комплекс заработает в конце 2027 – начале 2028 года. Об этом рассказывают Ведомости.
Отечественную продукцию будут тестировать по 15 методикам. Здесь же наладят изготовление опытных партий печатных плат из отечественных материалов, чтобы продемонстрировать возможность их использования. Не сообщается, о платах какого класса точности, с каким числом слоев идет речь.
На базе полигона РТУ МИРЭА и АНО КПП (Консорциум печатных плат) также планируют готовить к получению практических навыков ежегодно не менее 25 студентов и аспирантов – идет ли речь о специальности технолога? Здесь же планируется ежегодное проведение нескольких НИОКР по запросам отрасли или государства.
Финансирование ожидается в рамках федерального бюджета, целевых взносов участников и индустриальных партнеров, грантов на НИОКР. Партнерами выступят Минпромторг и ВНИИР.
На текущий момент ситуация с отечественными материалами для производства ПП, как минимум, непрозрачная. Участники рынка пробуют их использовать, но постоянно приходится вести собственные тесты, что вызывает потери времени и средств.
В России выпуском химпродукции для плат сейчас занимаются АО «Электромаш», ООО «Бобровский изоляционный завод», АО «Ламплекс-композит», ООО «Технотех», АО «Электроресурс» и АНО НТЦ «Элифом» - данные Минпромторга, которые приведены в публикации.
Тем не менее, порядка 80% выпускаемых в России печатных плат создаются с использованием продукции зарубежной химической промышленности. Создание полигона призвано изменить это соотношение в пользу отечественной продукции.
К сожалению, одна из основных проблем российского рынка – взаимное недоверие его участников. Даже, если на те или иные реактивы после тестирования на полигоне будут ставиться те или иные знаки и выпускаться соответствующие заключения, участники рынка все равно будут проводить входящий контроль.
И все же наличие такого полигона – дело нелишнее. Хотя бы для того, чтобы появилась точка с информацией о том, кто и какие реактивы и материалы производит, как они соотносятся между собой, исходя не из рекламных заявлений, а по итогам стандартизованных методик контроля. Если это получится реализовать, затраты на создание полигона будут оправданными. То же можно сказать и о кадрах. Сейчас технологов-«химиков» в отрасли не хватает.
--
теги: производство печатных плат производство материалов производство химии химия для печатных плат промышленные полигоны МИРЭА
--
