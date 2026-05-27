Слухи: Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27

MForum.ru
27.05.2026,
Samsung Galaxy A27, слухи о котором ходят с прошлого года, ожидается во второй половине 2026-го. Официальной даты анонса пока нет, но благодаря утекшим рендерам мы уже знаем, как он будет выглядеть. Теперь инсайдер OnLeaks опубликовал новые изображения — смартфон показан в светло-розовом, синем и чёрном цветах, что подтверждает предыдущие утечки о дизайне.
Помимо цветов, ресурс MyMobiles раскрыл полные спецификации устройства, ознакомившись с официальными пресс-материалами. Galaxy A27 получит процессор Snapdragon 6 Gen 3, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ.
Однако, в отличие от Galaxy A26, слот для карт памяти microSD здесь отсутствует. Из коробки смартфон будет работать на Android 16 с оболочкой One UI 8.5, но данных о том, сколько лет обновлений он получит, пока нет (вероятно, не менее 6 лет).
Тройная камера на задней панели включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 5-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макромодуль. Фронтальная камера — на 12 МП. Для сравнения, у Galaxy A26 ультраширик был 8 МП, а фронталка — 13 МП. Так что по количеству мегапикселей новинка формально уступает предшественнику, хотя более ранние слухи утверждали, что качество съёмки у A27 будет выше за счёт лучшей обработки.
Экран, судя по документам, получит диагональ 6.7 дюйма и разрешение FullHD+. Тип матрицы и частота обновления не указаны, но учитывая, что у A26 был 120-герцовый AMOLED, логично предположить, что A27 унаследует эту характеристику.
Аккумулятор остался прежним — 5000 мАч с зарядкой 25 Вт. Вес тоже не изменился: 200 граммов, хотя толщина стала чуть больше — 7.8 мм против 7.7 мм у A26 (согласно новым данным; прежние утечки называли 7.9 мм).
Samsung явно не спешит с обновлением A-серии. A27 выглядит скорее как эволюционный шаг: дизайн освежили, камеры поменяли (не факт, что в лучшую сторону, судя по характеристикам), но ключевые параметры вроде экрана и батареи остались на уровне предшественника.
Отказ от слота microSD — рискованное решение для бюджетного сегмента, где гибкость хранения данных важна. Плюс неясность с поддержкой ПО может смутить потенциальных покупателей.
С другой стороны, Snapdragon 6 Gen 3 должен быть производительнее чипа в A26, а 50 МП с OIS — это хорошо в этом классе.
Ждём официального анонса, чтобы оценить реальные преимущества. Но пока складывается впечатление, что A27 — небольшой апдейт. Впрочем, для массового сегмента иногда важнее стабильность и предсказуемость.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
27.05. С 27 мая в России ограничен параллельный импорт компьютерной техники и комплектующих ряда производителей, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba и ряда других брендов
26.05. Билайн отчитался за первый квартал 2026 года
26.05. Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром
26.05. Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром
25.05. Китайская Huawei обещает повысить плотность размещения транзисторов на кристалле до «эквивалента 1.4 нм»
25.05. MWS Cloud и АО РДС заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
25.05. МегаФон в Якутии - голосовая связь запущена на месторождении Вертикальное
25.05. T2 обеспечила покрытие в алмазном карьере вплоть до глубин в 350 метров
25.05. StarLink обеспечит Центральную Азию быстрым интернетом из космоса – для всех желающих
25.05. Билайн в Мордовии нарастил покрытие 4G новыми БС и рефармингом 900 МГц
25.05. От ИИ ожидают кардинальных улучшений работы российской микроэлектроники
24.05. ИКС Холдинг прирос компанией Crosstech Solutions Group
24.05. Миландр обеспечил импортзамещение ряда изделий, необходимых для отечественных БС 5G
22.05. МТС отчиталась за 1q2026 - ростом выручки и OIBDA
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч
22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?