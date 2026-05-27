Слухи: Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27

27.05.2026, MForum.ru

Samsung Galaxy A27, слухи о котором ходят с прошлого года, ожидается во второй половине 2026-го. Официальной даты анонса пока нет, но благодаря утекшим рендерам мы уже знаем, как он будет выглядеть. Теперь инсайдер OnLeaks опубликовал новые изображения — смартфон показан в светло-розовом, синем и чёрном цветах, что подтверждает предыдущие утечки о дизайне.

Помимо цветов, ресурс MyMobiles раскрыл полные спецификации устройства, ознакомившись с официальными пресс-материалами. Galaxy A27 получит процессор Snapdragon 6 Gen 3, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ.

Однако, в отличие от Galaxy A26, слот для карт памяти microSD здесь отсутствует. Из коробки смартфон будет работать на Android 16 с оболочкой One UI 8.5, но данных о том, сколько лет обновлений он получит, пока нет (вероятно, не менее 6 лет).

Тройная камера на задней панели включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 5-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макромодуль. Фронтальная камера — на 12 МП. Для сравнения, у Galaxy A26 ультраширик был 8 МП, а фронталка — 13 МП. Так что по количеству мегапикселей новинка формально уступает предшественнику, хотя более ранние слухи утверждали, что качество съёмки у A27 будет выше за счёт лучшей обработки.

Экран, судя по документам, получит диагональ 6.7 дюйма и разрешение FullHD+. Тип матрицы и частота обновления не указаны, но учитывая, что у A26 был 120-герцовый AMOLED, логично предположить, что A27 унаследует эту характеристику.

Аккумулятор остался прежним — 5000 мАч с зарядкой 25 Вт. Вес тоже не изменился: 200 граммов, хотя толщина стала чуть больше — 7.8 мм против 7.7 мм у A26 (согласно новым данным; прежние утечки называли 7.9 мм).

Samsung явно не спешит с обновлением A-серии. A27 выглядит скорее как эволюционный шаг: дизайн освежили, камеры поменяли (не факт, что в лучшую сторону, судя по характеристикам), но ключевые параметры вроде экрана и батареи остались на уровне предшественника.

Отказ от слота microSD — рискованное решение для бюджетного сегмента, где гибкость хранения данных важна. Плюс неясность с поддержкой ПО может смутить потенциальных покупателей.

С другой стороны, Snapdragon 6 Gen 3 должен быть производительнее чипа в A26, а 50 МП с OIS — это хорошо в этом классе.

Ждём официального анонса, чтобы оценить реальные преимущества. Но пока складывается впечатление, что A27 — небольшой апдейт. Впрочем, для массового сегмента иногда важнее стабильность и предсказуемость.