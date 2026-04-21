Анонсы: Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл

21.04.2026, MForum.ru

Компания Huawei представила флагманы — Pura 90 Pro и Pro Max. Последний стал топовой моделью поколения: Ultra-версии в этом году не будет. Оба устройства получили серьезные камеры, мощные процессоры и уникальные дизайнерские решения.

Pura 90 Pro оснастили 6.6-дюймовым дисплеем, а Pro Max — 6.9-дюймовым. У обоих — одинарный вырез под фронтальную камеру.

Huawei продолжает экспериментировать с визуальными отличиями. Pro Max получил "эмоциональную цветовую эстетику" — индустриальный первый двухцветный градиентный металлический корпус и светящуюся безрамочную тему.

Доступные цвета Pro Max: Orange Ocean, Emerald Lake, Sunset Purple, Dawn Gold, Obsidian Black. Стандартный Pro выглядит сдержаннее: Pink Guava, Orange Soda, Coconut White, Mulberry Black.

Pura 90 Pro Max

Основная: 50 МП RYYB (1/1.28 дюйма) с OIS, LOFIC-технологией и переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0. Huawei заявляет о 16-кратном превосходстве по динамическому диапазону над iPhone 17 Pro Max.

Ультраширик: 40 МП RYYB

Перископ: 200 МП RYYB (1/1.28 дюйма) с 4-кратным оптическим зумом и до 8-кратного "оптического качества". Компания утверждает, что телевик собирает в 5 раз больше света, чем у iPhone 17 Pro Max, благодаря индустриально первой трех-в-одном супер-концентрирующей призме. Стабилизация — CIPA 7.0.

Pura 90 Pro:

Основная: 50 МП RYYB (1/1.28 дюйма) с OIS и переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0

Ультраширик: 12.5 МП RYYB (13 мм)

Перископ: 50 МП с 4-кратным оптическим зумом и до 8-кратного "оптического качества"

Оба телефона используют бренд XMAGE, имеют мультиспектральную линзу Red Maple, поддерживают 3D-динамические фото, портретные улучшения и AI-инструменты съемки.

В отличие от Kirin 9030 Pro на раскладном Pura X Max, оба устройства получили Kirin 9030S. Huawei обещает 200-процентное улучшение понимания изображений NPU, а также улучшения в цветообработке AI ISP, четкости телевидео и точности стабилизации.

Работают телефоны под управлением HarmonyOS 6.1. AI-функции включают рекомендации поз, помощь в композиции, портретную ретушь и создание фото одним нажатием. Ассистент Xiaoyi получил распознавание объектов по указанию и обнаружение голосовых отпечатков.

Pro Max получил стекло Kunlun, которое, по заявлению Huawei, снижает отражения на 70%, улучшает устойчивость к царапинам (до 16 раз) и ударам (до 25%). Поддерживается улучшение голоса на расстоянии до 10 метров.

Pura 90 Pro:

12/256 ГБ: 5499 юаней (~$825)

12/512 ГБ: 5999 юаней (~$900)

16/512 ГБ: 6499 юаней (~$975)

16/1 ТБ: 7499 юаней (~$1125)

Pura 90 Pro Max:

12/256 ГБ: 6499 юаней (~$975)

12/512 ГБ: 6999 юаней (~$1050)

16/512 ГБ: 7499 юаней (~$1125)

16/1 ТБ: 8499 юаней (~$1275)

Huawei Pura 90 Pro и Pro Max — заявка на лидерство в мобильной фотографии. 200 МП перископ с CIPA 7.0 и пятикратным превосходством по светосиле над iPhone 17 Pro Max — это серьезно. Переменная диафрагма f/1.4–f/4.0 на основном сенсоре дает невиданную гибкость для съемки в любых условиях.

Отсутствие Ultra-версии означает, что Pro Max берет на себя роль абсолютного флагмана. И, судя по характеристикам, он справляется с этой задачей.

Двухцветный градиентный металлический корпус Pro Max — смелый дизайнерский шаг. Он делает телефон узнаваемым и премиальным. Стандартный Pro выглядит скромнее, но тоже достойно.

Цены от 825 до 1275 долларов ставят Pura 90 Pro и Pro Max в прямую конкуренцию с iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra. У Huawei есть преимущество в камерах (особенно в телевике и переменной диафрагме), но отсутствие сервисов Google остается проблемой за пределами Китая.

Для домашнего рынка это одни из лучших флагманов года. Для глобального — выбор фанатов бренда, готовых мириться с отсутствием GMS ради камер и уникального дизайна. Ждем международного анонса, чтобы оценить реальную конкурентоспособность.