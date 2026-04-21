Анонсы: Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл

21.04.2026,
Компания Huawei представила флагманы — Pura 90 Pro и Pro Max. Последний стал топовой моделью поколения: Ultra-версии в этом году не будет. Оба устройства получили серьезные камеры, мощные процессоры и уникальные дизайнерские решения.
Pura 90 Pro оснастили 6.6-дюймовым дисплеем, а Pro Max — 6.9-дюймовым. У обоих — одинарный вырез под фронтальную камеру.
Huawei продолжает экспериментировать с визуальными отличиями. Pro Max получил "эмоциональную цветовую эстетику" — индустриальный первый двухцветный градиентный металлический корпус и светящуюся безрамочную тему.
Доступные цвета Pro Max: Orange Ocean, Emerald Lake, Sunset Purple, Dawn Gold, Obsidian Black. Стандартный Pro выглядит сдержаннее: Pink Guava, Orange Soda, Coconut White, Mulberry Black.
Pura 90 Pro Max
Pura 90 Pro:
Оба телефона используют бренд XMAGE, имеют мультиспектральную линзу Red Maple, поддерживают 3D-динамические фото, портретные улучшения и AI-инструменты съемки.
В отличие от Kirin 9030 Pro на раскладном Pura X Max, оба устройства получили Kirin 9030S. Huawei обещает 200-процентное улучшение понимания изображений NPU, а также улучшения в цветообработке AI ISP, четкости телевидео и точности стабилизации.
Работают телефоны под управлением HarmonyOS 6.1. AI-функции включают рекомендации поз, помощь в композиции, портретную ретушь и создание фото одним нажатием. Ассистент Xiaoyi получил распознавание объектов по указанию и обнаружение голосовых отпечатков.
Pro Max получил стекло Kunlun, которое, по заявлению Huawei, снижает отражения на 70%, улучшает устойчивость к царапинам (до 16 раз) и ударам (до 25%). Поддерживается улучшение голоса на расстоянии до 10 метров.
Pura 90 Pro:
Pura 90 Pro Max:
Huawei Pura 90 Pro и Pro Max — заявка на лидерство в мобильной фотографии. 200 МП перископ с CIPA 7.0 и пятикратным превосходством по светосиле над iPhone 17 Pro Max — это серьезно. Переменная диафрагма f/1.4–f/4.0 на основном сенсоре дает невиданную гибкость для съемки в любых условиях.
Отсутствие Ultra-версии означает, что Pro Max берет на себя роль абсолютного флагмана. И, судя по характеристикам, он справляется с этой задачей.
Двухцветный градиентный металлический корпус Pro Max — смелый дизайнерский шаг. Он делает телефон узнаваемым и премиальным. Стандартный Pro выглядит скромнее, но тоже достойно.
Цены от 825 до 1275 долларов ставят Pura 90 Pro и Pro Max в прямую конкуренцию с iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra. У Huawei есть преимущество в камерах (особенно в телевике и переменной диафрагме), но отсутствие сервисов Google остается проблемой за пределами Китая.
Для домашнего рынка это одни из лучших флагманов года. Для глобального — выбор фанатов бренда, готовых мириться с отсутствием GMS ради камер и уникального дизайна. Ждем международного анонса, чтобы оценить реальную конкурентоспособность.
© Антон Печеровый,
