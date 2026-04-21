Анонсы: Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины

21.04.2026, MForum.ru

Huawei официально представила серию WATCH FIT 5 во время мероприятия Pura 90. Как и ожидалось, акцент сделан на дизайне, фитнес-функциях и времени работы — без излишнего экспериментаторства.

Pro-версия получила 1.92-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 480×408 пикселей. Рамки вокруг экрана — всего 1.8 мм, защита — 2.5D-стекло. Пиковая яркость достигает 3000 нит — проблем с читаемостью на солнце не будет.

Корпус, как и у прошлогоднего Watch Fit 4 Pro, выполнен из титанового сплава. Ремешок — тканый, легкий и комфортный. Вес без ремешка — 30.4 грамма. Цвета: белый, оранжевый, черный.

Huawei делает ставку на короткие неформальные тренировки. Добавлены "велосипедный помощник" и режим гольфа. Из медицинских функций — поддержка ЭКГ и мониторинг уровня сахара (исследовательский режим).

Датчики:

Акселерометр

Гироскоп

Геомагнитный датчик

Датчик освещенности

Оптический датчик пульса

Барометр

Датчик температуры

Датчик ЭКГ

Датчик глубины

Время работы: до 7 дней при обычном использовании, до 10 дней в экономичном режиме — типично для этого класса.

Стандартная модель получила чуть меньший 1.82-дюймовый AMOLED-дисплей (то же разрешение, яркость 2500 нит). Большинство датчиков сохранены, но нет ЭКГ и датчика глубины. Цвета: фиолетовый, зеленый, белый, черный. Вес — 27 граммов (легче Pro).

Цена и доступность:

WATCH FIT 5: 1099 юаней (~$160)

WATCH FIT 5 Pro: 2099 юаней (~$305)

Предзаказ на FIT 5 стартует 20 апреля, продажи — 29 апреля. Pro откроет предзаказ 29 апреля, появится в продаже 15 мая.

Huawei WATCH FIT 5 и 5 Pro – эволюция. Pro-версия получила более крупный яркий экран (3000 нит), титановый корпус, ЭКГ и датчик глубины — за эти функции и дополнительный вес (30.4 г против 27 г) покупатель платит почти вдвое больше (2099 против 1099 юаней).

Датчик глубины — редкая функция для умных часов. Она будет полезна пловцам и любителям снорклинга. ЭКГ — стандарт для верхнего сегмента, но не для FIT-линейки, которая обычно была бюджетной.

Конкуренты: Xiaomi Watch S4 (аналогичная цена, но без датчика глубины), Amazfit Balance (больше функций здоровья, но дороже). У Huawei есть преимущество в экосистеме HarmonyOS и точности трекинга.

Для китайского рынка WATCH FIT 5 Pro — отличный выбор для владельцев HarmonyOS-смартфонов. Для глобального — вопрос, как хорошо будут работать функции без сервисов Google. Но как самостоятельное устройство часы выглядят привлекательно, особенно за 300 долларов.