Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье

27.01.2026, MForum.ru

Компания HMD представила два новых устройства: Watch X1 и Watch P1. Новинки не являются попыткой соревноваться с Apple Watch или Wear OS-гаджетами, а ответ на запрос потребителя, который хочет долгой работы, базового функционала и минимальной сложности.

HMD Watch X1 позиционируется как более продвинутая в этом дуэте. Её основа — 1.43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с яркостью 600 нит, что для своей категории является премиальной особенностью. Устройство получило защиту IP68 и заявленную автономность до 5 дней.

Функционал сфокусирован на здоровье и контроле активности: датчик сердечного ритма, измерение SpO₂, отслеживание сна и обширная база из 700 спортивных режимов. Также присутствуют отображение уведомлений, напоминания о питье воды и движении. Новинка предлагается в цветах Gray Green, Black, Gray Metallic и Silver Leather.

HMD Watch P1 выбирает более утилитарный и, вероятно, бюджетный путь. Установлен большой 1.83-дюймовый прямоугольный LCD-экран, хотя с более скромным разрешением и яркостью 550 нит. Защита здесь — IP67, а батареи хватает до 4 дней. При этом набор функций почти идентичен X1: те же 700 режимов и мониторинг сна. Цвета — классические Black и Silver.

По сути, это умные «спутники» смартфона, а не самостоятельные устройства. Их цель — собирать базовые метрики здоровья, показывать уведомления и долго работать, не превращаясь в ещё один гаджет, требующий ежедневной зарядки и сложной настройки.

Новинкам придется конкурировать с Xiaomi Mi Band и бюджетными моделями от Amazfit.. В эпоху технологической перегруженности, такая стратегия «осознанного упрощения» может найти своего преданного пользователя, уставшего от того, что его часы умнее его. Остается вопрос цены, который HMD пока держит в секрете — от него будет напрямую зависеть успех этой "экспансии".