Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100

21.01.2026,
Honor представила на китайском рынке устройство, которое может оказаться стратегически важным. Honor Watch GS 5, пришедшая на смену GS 3, предлагает концепцию «умного стража здоровья» с экстремальной автономностью и медицинским уклоном, упакованную в лёгкий корпус.
Ключевой особенностью Watch GS 5 является не дизайн или спортивные режимы, а программно-аппаратный комплекс для мониторинга здоровья с медицинскими амбициями. Honor позиционирует их как единственные на рынке часы, поддерживающие исследовательскую функцию скрининга внезапной остановки сердца (sudden cardiac arrest screening).
Устройство проводит оценку сердечно-сосудистых рисков и способно предупреждать о таких состояниях, как фибрилляция предсердий, апноэ во сне и аритмия. Для пользователей из групп риска компания даже предлагает телефонное сопровождение от своей исследовательской команды. Это смелый шаг на территорию, которую обычно контролируют сертифицированные медицинские гаджеты.
Кроме того, Honor делает ставку на выносливость. Watch GS 5 оснащены кремний-углеродным (silicon-carbon) аккумулятором ёмкостью 495 мАч, который, по заявлениям, обеспечивает до 23 дней работы без AOD (всегда включённого экрана) и до 9 дней с активным AOD. Такая автономность возвращает к философии классических часов, минимизируя одну из главных «болей» пользователей.
Также инженерам удалось совместить большой 1.32-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с яркостью 1500 нит и рекордной лёгкостью: устройство в корпусе из алюминиевого сплава и полимерного волокна весит всего 26 грамм при толщине 9.9 мм. Часы получили защиту IP68 и 5 ATM, встроенные микрофон и динамик для звонков по Bluetooth, 4 ГБ памяти для музыки и поддержку пяти спутниковых систем позиционирования.
Watch GS 5 уже доступны для предзаказа в Китае по цене 699 юаней (около $100), старт продаж намечен на 23 января. За эти деньги покупатель получает кожаный ремешок и полноценный комплект функций, включая NFC.
Представив Watch GS 5, Honor обозначает новый подход. Вместо того чтобы пытаться скопировать Apple Watch или высокотехнологичные спортивные часы, компания создаёт нишевый продукт для пользователей, ставящих во главу угла здоровье и практичность.
Это ответ растущему запросу на «умные часы с медицинским уклоном», но без цены в $400-500, как у специализированных решений от Withings или более продвинутых моделей Huawei. Honor демократизирует этот сегмент, предлагая серьёзный инструмент мониторинга по цене обычного фитнес-трекера.
© Антон Печеровый,
