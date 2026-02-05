Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч

MForum.ru
Детали будущего флагмана Vivo X300 Ultra, который должен возглавить линейку смартфонов бренда, раскрыты в сети до официального анонса. Согласно данным инсайдера Gadgetsdata, опубликованным на платформе X (бывший Twitter), устройство делает серьёзный акцент как на фото- и видеовозможностях, так и на автономности, позиционируясь как универсальный топовый аппарат.
Основной акцент в утечке сделан на системе камер, которая, если верить данным, не имеет аналогов на рынке:
Такая конфигурация указывает на амбиции Vivo создать не просто флагман, а эталонный инструмент для мобильной фотографии.
В качестве «сердца» Vivo X300 Ultra, как ожидается, будет использовать новейший Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако главным сюрпризом в этом сегменте станет, согласно утечке, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Если данные подтвердятся, это будет один из самых ёмких элементов питания среди флагманов 2026 года. Поддерживаться будут 100-ваттная проводная и 40-ваттная беспроводная быстрая зарядка.
Среди других ключевых характеристик фигурируют:
Инсайдер подтверждает, что Vivo X300 Ultra готовится к глобальному релизу, включая рынок Индии. Это согласуется с ранее обнаруженными следами модели с номером V2562 в европейской сертификации EEC и индонезийской базе TKDN.
Также в утечке упоминаются два важных момента о стратегии Vivo:
Таким образом, анонс Vivo X300 Ultra может ознаменовать собой не просто обновление флагмана, а пересмотр подхода к созданию топовых устройств, где ключевыми преимуществами становятся беспрецедентный фотомодуль и автономность, рассчитанные на самую требовательную аудиторию.
