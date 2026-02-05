Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч

MForum.ru

Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч

05.02.2026, MForum.ru

Детали будущего флагмана Vivo X300 Ultra, который должен возглавить линейку смартфонов бренда, раскрыты в сети до официального анонса. Согласно данным инсайдера Gadgetsdata, опубликованным на платформе X (бывший Twitter), устройство делает серьёзный акцент как на фото- и видеовозможностях, так и на автономности, позиционируясь как универсальный топовый аппарат.

Основной акцент в утечке сделан на системе камер, которая, если верить данным, не имеет аналогов на рынке:

  • Основной сенсор: Новый 200-мегапиксельный Sony LYT901 с размером, приближающимся к одному дюйму (1"). Это позволит обеспечить высочайшее качество снимков с минимальным шумом, особенно в условиях слабого освещения.
  • Телефото сенсор: Второй 200-мегапиксельный датчик Samsung HPB. Согласно уточнению, камера может поддерживать непрерывный оптический зум, аналогичный функции, представленной в Xiaomi 17 Ultra.
  • Сверхширокоугольный объектив: 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT828 для съёмки с большим углом обзора.
  • Дополнительный модуль: 5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор, предназначенный для улучшения цветопередачи и работы с текстурами.

Такая конфигурация указывает на амбиции Vivo создать не просто флагман, а эталонный инструмент для мобильной фотографии.

В качестве «сердца» Vivo X300 Ultra, как ожидается, будет использовать новейший Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако главным сюрпризом в этом сегменте станет, согласно утечке, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Если данные подтвердятся, это будет один из самых ёмких элементов питания среди флагманов 2026 года. Поддерживаться будут 100-ваттная проводная и 40-ваттная беспроводная быстрая зарядка.

Среди других ключевых характеристик фигурируют:

  • Разъём USB 3.2 для высокоскоростной передачи данных.
  • Степень защиты от воды и пыли IP69 (повышенная устойчивость к струям воды под высоким давлением).
  • Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Инсайдер подтверждает, что Vivo X300 Ultra готовится к глобальному релизу, включая рынок Индии. Это согласуется с ранее обнаруженными следами модели с номером V2562 в европейской сертификации EEC и индонезийской базе TKDN.

Также в утечке упоминаются два важных момента о стратегии Vivo:

  • Вес: X300 Ultra может стать самым тяжёлым флагманом в сегменте «Ultra» на рынке, что логично при установке батареи на 7000 мАч.
  • Расширение линейки: Существуют слухи о модели Vivo X300 Max, которая может дебютировать одновременно с Ultra-версией. Параллельно сообщается, что бренд может ускорить выход модели Vivo X500 Ultra.

Таким образом, анонс Vivo X300 Ultra может ознаменовать собой не просто обновление флагмана, а пересмотр подхода к созданию топовых устройств, где ключевыми преимуществами становятся беспрецедентный фотомодуль и автономность, рассчитанные на самую требовательную аудиторию.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

28.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Чем лучше материалы, тем эффективнее и надежнее микросхемы / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru

28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: