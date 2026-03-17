Микроэлектроника: Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов

17.03.2026, MForum.ru

Британская Salience Labs, компания с опытом работы в области фотонной коммутации для инфраструктуры ИИ и американская Keysight Technologies, один из мировых лидеров в области контрольно-измерительного оборудования, объявили о стратегическом сотрудничестве в рамках которого компании намерены разработать среду тестирования оптических коммутаторов (OCS).

Создание такой среды необходимо в силу роста интереса к возможностям кремниевой фотоники повысить производительность и надежность работы ИИ.

Salience Labs представит свою полностью оптическую коммутационную платформу на основе кремниевой фотоники, которую компания называет «самой высокопроизводительной в отрасли». Это решение уже готово, Keysight в рамках партнерства, представляет его сейчас на конференции OFC 2026 в Лос-Анджелесе, США.

По оценкам аналитиков компании Bain & Company, к 2030 году на ИИ будет приходиться почти половина рабочих нагрузок центров обработки данных. Для удовлетворения этого растущего спроса центры обработки данных следующего поколения, ориентированные на ИИ, должны будут максимально повысить производительность, уменьшить задержку в сети, снизить энергопотребление и повысить надежность.

«Вместе с Salience Labs мы расширяем наши передовые возможности проверки KAI Data Center Builder, включая технологии оптических коммутационных систем, что позволяет операторам центров обработки данных и гипермасштабным компаниям уверенно проверять и масштабно развертывать инфраструктуру следующего поколения», - отметил вице-президент и гендиректор подразделения решений для тестирования и безопасности сетей в Keysight Technologies.

Буквально на днях я рассказывал о полностью оптическом 32-портовом коммутаторе Salience Labs - для тестирования таких устройств и демонстрации их превосходства и предназначена новая среда, которую поможет создать Keysight Technologies.

теги: микроэлектроника кремниевая фотоника оптические коммутаторы

