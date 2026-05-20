Производство электроники: До конца 2026 года в Москве планируется запустить крупносерийное производство печатных плат

MForum.ru
20.05.2026,
Речь идет о проекте НПП Итэлма, анонсированном в 2024 году. Ожидается, что это производство будет не только крупносерийным, но также современным, с высокой долей автоматизации, и высокоточным, что позволит выпускать на нем печатные платы вплоть до 24 слоев и до 7-го класса точности.
Инвестиции в проект превышают 5 млрд, намного больше, чем ожидалось в 2024 году. Предприятие будет выпускать, в частности, модули для автопрома.
На текущий момент печатные платы 7-го класса точности с шириной проводников и расстояний между ними до 0.05 мм российские производители электроники, заказывают, как правило, за рубежом, в основном, в Китае. Московское предприятие сможет обеспечить российских заказчиков изделиями отечественного производства.
Интересно, какой будет их стоимость – сравнимой с тем, что предлагают в Китае такие производители как Rocket PCB или заметно более дорогой? Второе более вероятно, конечно. Впрочем, всякий раз, когда речь заходит о высокой стоимости российской продукции, звучит неотбиваемый аргумент о стратегической важности собственного такого производства. А что можно возразить на «стратегическую важность»…
Источник: по материалам публикации Техносфера Россия
--
теги: производство печатных плат 7-й класс точности участники рынка Итэлма
--
