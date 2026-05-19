Мнения. Конспекты: «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»

MForum.ru
19.05.2026,
Участники сессии «Телеком здесь и сейчас: куда прокидывать линк?», организованной Минцифры России и АНО Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» поделились своим видением развития отрасли и своих ожиданиях от регулирования и взаимодействия с другими участниками рынка.
✦ О трендах
Валерий Шоржин (Вымпелком) назвал использование ИИ в создании продукта и системах управления не просто вызовом, но вопросом выживания операторов связи.
Александр Понькин (КНС Групп) обозначил важность конвергенции спутниковых и мобильных наземных сетей, что особенно востребованно на в масштабах огромной российский территории.
Никита Гриценко (Элтекс) отметил, что задавать тренды можно, если развивать свою ЭКБ внутри России, прежде всего, выпускать достаточное количество чипов.
✦ О технологиях
Александр Понькин объяснил, почему вертикальная интеграция, когда весь процесс от выпуска микросхем до сервиса находятся в одних руках, принципиально влияет на конкурентоспособность. Разработка экосистемы позволит не копировать мировые тренды, а создавать свои уникальные продукты. «Можно сколько угодно экспериментировать с компонентами третьих сторон, но они никогда не достигнут нужной кастомизации и соответствия требованиям вашего продукта, с которым можно выйти на международный рынок», - отметил он.
Говоря о перспективных направлениях, Алексей Фролов (Сколтех) рассказал о разработке стандарта 6G, в основе которого будет ИИ, чтобы сеть сама оптимизировалась под конкретные условия. Проект поддерживает Минцифры России.
✦ О регулировании
Василий Шпак (Минпромторг) напомнил, что госполитика в области телекома с 2020-2021 гг. позволила отрасли покрывать основные потребности как операторов, так и абонентов. «Давайте стремиться к тому, чтобы наша фактическая готовность наступала раньше, чем юридическая определенность в отношении требований, которые мы предъявляем, во-первых, к наличию в продукте отечественных компонентов и к необходимым технологическим переделам в России и, во-вторых, к обязательности использования отечественных решений на сетях операторов связи».
Владимир Месропян (Мегафон) предложил действовать по принципу «если что-то можно, не запрещай». Стоит предусмотреть сценарии, как оставить возможность абоненту пользоваться услугой, оператору – применять ту или иную технологию. «Важно не только решать проблему, но и давать себе время на моделирование последствий, как технологических, так и финансово-экономических», - подчеркнул он.
✦ О будущем
Алеся Мамчур (Ростелеком) назвала приоритеты, которые в ближайшее время будут фокусными среди операторов связи. Среди них внедрение программной коммутации вызовов, построение транспортной сети IP/MPLS, управление сеть радиодоступа, организацию технического учета сетевых ресурсов и ряд других.
Валерий Шоржин хотел бы через 5 лет рассказывать об уже выполненных проектах, а не опытных зонах 5G. «Чемпионы могут быть чемпионами до тех пор, пока им в затылок дышит догоняющий. Эти догоняющие тоже нужны, ведь мы живем во время глубокого технологического передела, когда все может поменяться в один момент».
Никита Гриценко выразил надежду на то, что спустя 5 лет мы будем видеть российское оборудование на основных магистралях передачи данных. «Надеюсь, что мы будем гордиться отечественными достижениями в области ЭКБ, сможем полноценно переходить на эти компоненты в своих продуктах и конкурировать с ними на мировом уровне».
Владимир Месропян подчеркнул, что в гонке внедрения технологий нельзя забывать, зачем это делается – а именно для того, чтобы абонент получал качественные услуги связи.
Завершая дискуссию, Григорий Ревазян (АНО «Телекоммуникационное оборудование»), сказал: «Сегодня мы услышали высказывания на такие важные темы, как конкуренция и монополизация в отрасли, важность мультивендорности и кооперации для технологической независимости, ключевые направления развития технологий связи и многие другие вопросы. В этом смысле ЦИПР остаётся основной площадкой для обмена мнениями между всеми участниками рынка».
((Конспектом сессии поделился с MForum телеграм-канал АНО ТКО))
--
теги: мнения цитаты встречи конспекты ЦИПР-2026 ЦИПР
--
Публикации по теме:
19.05. Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
18.05. Билайн и компания Yadro сообщают о запуске отечественного оборудования - базовой станции Yadro BTS 8100 в Нижнем Новгороде
18.05. МегаФон и Yadro запустили первую отечественную БС в городе-миллионнике
15.05. Прогноз развития телекоммуникационной отрасли России дадут на ЦИПР-2026
04.05. Информагентство «Россия сегодня» развернуло локальную ИИ инфраструктуру на базе серверов Yadro
19.05. ИКС Холдинг и МГТУ им. Баумана будут сотрудничать в рамках подготовки инженеров
19.05. Элемент-Технологии поставит компании Спинтроника около 20 тысяч блоков питания для ноутбуков и серверов
19.05. «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»
19.05. T2 и Mango Office запустили совместный продукт для бизнес-коммуникаций
19.05. МТС установит в Нижегородской области около 60 новых БС отечественного производства
19.05. Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026
19.05. МТС развернет в Пермском крае порядка 50 отечественных БС
19.05. В «Байкал электроникс» задумываются над IPO?
19.05. МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года
19.05. Байкал Электроникс собирается разработать CUDA-совместимые чипы на замену Nvidia
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
18.05. МТС запускает маркетплейс с решениями для цифровизации бизнеса
18.05. На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально