Мнения. Конспекты: «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»

19.05.2026, MForum.ru

Участники сессии «Телеком здесь и сейчас: куда прокидывать линк?», организованной Минцифры России и АНО Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» поделились своим видением развития отрасли и своих ожиданиях от регулирования и взаимодействия с другими участниками рынка.

✦ О трендах

Валерий Шоржин (Вымпелком) назвал использование ИИ в создании продукта и системах управления не просто вызовом, но вопросом выживания операторов связи.

Александр Понькин (КНС Групп) обозначил важность конвергенции спутниковых и мобильных наземных сетей, что особенно востребованно на в масштабах огромной российский территории.

Никита Гриценко (Элтекс) отметил, что задавать тренды можно, если развивать свою ЭКБ внутри России, прежде всего, выпускать достаточное количество чипов.

✦ О технологиях

Александр Понькин объяснил, почему вертикальная интеграция, когда весь процесс от выпуска микросхем до сервиса находятся в одних руках, принципиально влияет на конкурентоспособность. Разработка экосистемы позволит не копировать мировые тренды, а создавать свои уникальные продукты. «Можно сколько угодно экспериментировать с компонентами третьих сторон, но они никогда не достигнут нужной кастомизации и соответствия требованиям вашего продукта, с которым можно выйти на международный рынок», - отметил он.

Говоря о перспективных направлениях, Алексей Фролов (Сколтех) рассказал о разработке стандарта 6G, в основе которого будет ИИ, чтобы сеть сама оптимизировалась под конкретные условия. Проект поддерживает Минцифры России.

✦ О регулировании

Василий Шпак (Минпромторг) напомнил, что госполитика в области телекома с 2020-2021 гг. позволила отрасли покрывать основные потребности как операторов, так и абонентов. «Давайте стремиться к тому, чтобы наша фактическая готовность наступала раньше, чем юридическая определенность в отношении требований, которые мы предъявляем, во-первых, к наличию в продукте отечественных компонентов и к необходимым технологическим переделам в России и, во-вторых, к обязательности использования отечественных решений на сетях операторов связи».

Владимир Месропян (Мегафон) предложил действовать по принципу «если что-то можно, не запрещай». Стоит предусмотреть сценарии, как оставить возможность абоненту пользоваться услугой, оператору – применять ту или иную технологию. «Важно не только решать проблему, но и давать себе время на моделирование последствий, как технологических, так и финансово-экономических», - подчеркнул он.

✦ О будущем

Алеся Мамчур (Ростелеком) назвала приоритеты, которые в ближайшее время будут фокусными среди операторов связи. Среди них внедрение программной коммутации вызовов, построение транспортной сети IP/MPLS, управление сеть радиодоступа, организацию технического учета сетевых ресурсов и ряд других.

Валерий Шоржин хотел бы через 5 лет рассказывать об уже выполненных проектах, а не опытных зонах 5G. «Чемпионы могут быть чемпионами до тех пор, пока им в затылок дышит догоняющий. Эти догоняющие тоже нужны, ведь мы живем во время глубокого технологического передела, когда все может поменяться в один момент».

Никита Гриценко выразил надежду на то, что спустя 5 лет мы будем видеть российское оборудование на основных магистралях передачи данных. «Надеюсь, что мы будем гордиться отечественными достижениями в области ЭКБ, сможем полноценно переходить на эти компоненты в своих продуктах и конкурировать с ними на мировом уровне».

Владимир Месропян подчеркнул, что в гонке внедрения технологий нельзя забывать, зачем это делается – а именно для того, чтобы абонент получал качественные услуги связи.

Завершая дискуссию, Григорий Ревазян (АНО «Телекоммуникационное оборудование»), сказал: «Сегодня мы услышали высказывания на такие важные темы, как конкуренция и монополизация в отрасли, важность мультивендорности и кооперации для технологической независимости, ключевые направления развития технологий связи и многие другие вопросы. В этом смысле ЦИПР остаётся основной площадкой для обмена мнениями между всеми участниками рынка».

((Конспектом сессии поделился с MForum телеграм-канал АНО ТКО))

