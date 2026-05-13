Анонсы: Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google

13.05.2026, MForum.ru

Уже совсем скоро Google на мероприятии Android Show I/O Edition представит Android 17 (или хотя бы ключевые особенности это ОС), но Samsung решила опередить всех и объявила о старте бета-программы One UI 9 на базе Android 17 для серии Galaxy S26.

Программа начнётся на этой неделе для владельцев Galaxy S26 в ряде стран: Германия, Индия, Корея, Польша, Великобритания и США. Зарегистрироваться можно через приложение Samsung Members.

Изменения затронут несколько приложений и системных элементов:

Creative Studio в Контактах — AI-инструмент для создания индивидуальных карточек профиля прямо в приложении.

Быстрая панель (Quick Panel) — улучшенное управление: отдельные переключатели для яркости экрана, громкости звука и медиаплеера.

Специальные возможности (Accessibility) — объединённый пакет голосовых подсказок TalkBack (ранее они были разделены на Google Voice Assistant и Samsung Voice Assistant). Text Spotlight теперь работает в плавающих окнах для удобного чтения. Добавлена регулировка скорости курсора мыши (Mouse Key speed).

Samsung Notes — новые стили перьев и декоративные ленты для персонализации заметок.

Безопасность — система будет автоматически отслеживать подозрительную активность приложений с высоким риском. Блокировка установки и выполнения файлов, а также рекомендации по защите устройства.

Samsung опередила Google с анонсом бета-программы One UI 9. Обычно компания ждет выхода новой версии Android, а затем адаптирует One UI. В этот раз — запуск беты ещё до официальной презентации Android 17. Это может быть связано с долгой разработкой Android 17 (возможно, изменения глобальные и Samsung хочет протестировать свои оболочки заранее). Или это маркетинговый ход: показать, что Samsung быстрее всех внедряет новые версии Android.

Что касается функций: Creative Studio в Контактах — мелочь, но приятно; Quick Panel с отдельными переключателями — наконец-то (раньше звук и медиа были в одном блоке); TalkBack — объединение упростит жизнь людям с ограниченными возможностями; Blocking suspicious app activity — функция безопасности, которая давно нужна. Samsung Knox + такое обнаружение — отличная комбинация.

Старт бета-программы — на этой неделе. Участники из 6 стран смогут протестировать One UI 9 на базе Android 17 до официального релиза. Стабильная версия выйдет позже в этом году (скорее всего, вместе с Android 17). Одним словом, Samsung продолжает укреплять лидерство в скорости обновлений. Уверенно, быстрее Google. Удивительно, но факт.