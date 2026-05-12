Мобильная связь: МегаФон в Удмуртии - сеть расширена в 5 сёлах Увинского района

MForum.ru
12.05.2026,
МегаФон расширил зону покрытия мобильной связи в Увинском районе Удмуртии. После запуска телеком-объектов стабильный сигнал стал доступен более 3 тысяч жителей. Новое покрытие охватило 5 населенных пунктов: сёла Булай, Новый Мултан, Сям-Можга, Рябово и Ува-Тукля.
Масштабные работы по расширению сети проводились комплексно - за счет строительства новых телеком-объектов и использования имеющейся инфраструктуры партнеров. Такой подход позволил инженерам оператора настроить оборудование под специфику местности и особенности потребления трафика, а также обеспечил максимальное покрытие территории населенных пунктов.
«Расширение покрытия в Увинском районе - это значимый вклад в развитие этой территории. Благодаря слаженной работе инженеров и партнёров нам удалось оперативно запустить объекты связи и обеспечить качественный сигнал в 5 сёлах республики», - отметил директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.
Ранее МегаФон нарастил покрытие сети в населенных пунктах Балезинского, Завьяловского, Кезского, Малопургинского, Можгинского, Шарканского, Юкаменского и Якшур-Бодьинского районов, в том числе по региональной программе «Сельсовет».
