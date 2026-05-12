Мобильная связь: Билайн в Челябинской области - охват 4G расширен в 15 малых населенных пунктах

12.05.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о расширении покрытия сети 4G в сельских районах Челябинской области. По итогам строительства последних месяцев уверенный сигнал появился в 15 населенных пунктах:

  • Аргаяшский район – Байгазина, Худайбердинский;
  • Брединский район – Андреевский, Калининский;
  • Верхнеуральский район – Смеловский;
  • Красноармейский район – Алабуга, Петровский;
  • Кунашакский район – Сары;
  • Миасский городской округ – Хребет;
  • Сосновский район – коттеджный поселок «Родной», Моховички, Туктубаево;
  • Троицкий район – Кварцитный;
  • Увельский район – Хомутинино;
  • Чебаркульский район – Филимоново.

Также на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в районе перевала Уреньга инженеры компании построили две новые базовые станции, обеспечившие стабильную работу сети на большей части подъема возле Златоуста.

«Развитие сети в малых населенных пунктах остается одним из ключевых фокусов компании, в котором мы и дальше продолжим активно двигаться», – отметила директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

Как уточняет оператор, в местах, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета или работа приложений ограничена, сохранен доступ к ключевым сервисам в рамках "белых списков": вызов такси, онлайн-покупки, общение и государственные услуги.

теги: мобильная связь Челябинская область развитие сетей Билайн Вымпелком

© Алексей Бойко, MForum.ru

