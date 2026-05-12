Мобильная связь: Билайн в Челябинской области - охват 4G расширен в 15 малых населенных пунктах

Билайн сообщает о расширении покрытия сети 4G в сельских районах Челябинской области. По итогам строительства последних месяцев уверенный сигнал появился в 15 населенных пунктах:

Аргаяшский район – Байгазина, Худайбердинский;

Брединский район – Андреевский, Калининский;

Верхнеуральский район – Смеловский;

Красноармейский район – Алабуга, Петровский;

Кунашакский район – Сары;

Миасский городской округ – Хребет;

Сосновский район – коттеджный поселок «Родной», Моховички, Туктубаево;

Троицкий район – Кварцитный;

Увельский район – Хомутинино;

Чебаркульский район – Филимоново.

Также на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в районе перевала Уреньга инженеры компании построили две новые базовые станции, обеспечившие стабильную работу сети на большей части подъема возле Златоуста.

«Развитие сети в малых населенных пунктах остается одним из ключевых фокусов компании, в котором мы и дальше продолжим активно двигаться», – отметила директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

Как уточняет оператор, в местах, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета или работа приложений ограничена, сохранен доступ к ключевым сервисам в рамках "белых списков": вызов такси, онлайн-покупки, общение и государственные услуги.

