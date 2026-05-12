Мобильная связь: Билайн запустил услугу безлимитных звонков на номера других операторов

12.05.2026, MForum.ru

Билайн запустил услугу «Любимые номера», которая позволяет клиентам безлимитно звонить на номера любых операторов. Можно добавить до 5 номеров близких.

В приложении Билайн отображаются баланс, тариф и остатки пакетов добавленных номеров после подтверждения владельцем через SMS. Контроль баланса, остатков пакетов и пополнение номеров без комиссии доступны бесплатно. Для новых и действующих клиентов (подключивших услугу впервые) доступен бесплатный пробный период 7 дней. Далее стоимость составляет 290 рублей в месяц вне зависимости от количества добавленных номеров.

«Каждый второй пользователь, по нашим данным, отвечает не только за свою связь, но и за связь близких - родителей, детей, партнёра или пожилых родственников. При этом у близких могут быть разные операторы, а значит для заботы нужно поставить сразу несколько приложений. В Билайне мы считаем, что другой оператор не должен становиться ограничением», - отметил Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

Услуга удобная, полезная, но цена в 290 рублей - чувствительная. Тем не менее кто-то такой опцией захочет пользоваться, особенно, в условиях помех в работе популярным мессенджерам.

--

теги: мобильная связь Билайн Вымпелком платные услуги безлимитные звонки безлимитные вызовы

--