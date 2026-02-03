Мобильная связь: Билайн в Московском регионе - темпы строительства сети в 2025 году выросли более чем 2 раза!

03.02.2026, MForum.ru

Билайн поделился итогами развития сети в Москве и Московской области в 2025 году. По данным оператора, в 2025 году Вымпелком построил и запустил на 118% больше сайтов мобильной связи, чем годом ранее, что привело к существенному расширению и модернизации сети в регионе.

Основной фокус строительства был сосредоточен на территориях, где москвичи проводят большую часть времени: в новых жилых комплексах и спальных районах Москвы, рядом с действующими и строящимися станциями метро, а также в зонах с растущей нагрузкой на сеть из-за локальных перемещений жителей — между домом, работой и на повседневных маршрутах.

Отдельное внимание Билайн уделил развитию сети в Московской области: было улучшено покрытие сети в локациях, куда горожане регулярно выезжают за город - дачные посёлки, садовые товарищества и загородные жилые массивы.

Такое развитие инфраструктуры позволило повысить стабильность голосовой связи и мобильного интернета именно там, где связь особенно важна, и подготовить сеть к дальнейшему росту цифровых сервисов и пользовательской активности.

Увеличение темпов строительства стало ответом на изменение пользовательских сценариев: москвичи всё чаще работают онлайн, пользуются цифровыми сервисами в дороге, дома и во время отдыха. Качественная связь сегодня — это базовая городская инфраструктура, без которой невозможно представить повседневную жизнь мегаполиса.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Москвичи проводят в сети всё больше времени, и наша задача — чтобы качество связи росло вместе с этой активностью. Поэтому мы наращиваем строительство с опережением и модернизируем действующую инфраструктуру именно там, где люди живут и перемещаются каждый день: в новых жилых комплексах и спальных районах, рядом со станциями метро, а также в популярных загородных локациях. Большое внимание мы уделяем отказоустойчивости сети — это позволяет обеспечивать стабильную связь даже в сложных погодных условиях и в периоды пиковых нагрузок».

По итогам измерений DMTEL, проведённых в октябре 2025 года, услуги Билайн названы лучшими в Москве среди операторов «большой четверки» по качеству голосовой связи, передачи данных и доступности сети LTE - абоненты могли использовать 4G 99,96% времени.

