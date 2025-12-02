Развитие сетей: Билайн в Московском регионе - улучшена связь в Домодедово

MForum.ru
Билайн сообщает о завершении комплексной модернизации сети в аэропорту Домодедово — одном из самых нагруженных транспортных узлов России.
В зоне пассажирских терминалов внедрена обновлённая архитектура LTE/VoLTE и интеллектуальные алгоритмы распределения трафика. Оператор утверждает, что это позволяет поддерживать стабильную скорость передачи данных и высокое качество голосовой связи даже в периоды массовых прилётов и вылетов. Пассажиры могут без задержек смотреть видео, пользоваться сервисами такси и бронирования, проводить видеозвонки и работать с файлами, не сталкиваясь с падением скорости или разрывами соединений.
С середины ноября 2025 года для всех российских SIM-карт, возвращающихся из международного роуминга, действует обязательный технический "период безопасности". Для восстановления полноценного доступа к сети, после подключения телефона к сети оператор отправит абоненту уведомление со ссылкой — нужно открыть её и справиться с капчей (считается, что на сегодня такую проверку может пройти только человек, а не какое-то устройство). В успешном случае услуги автоматически заработают. Если по каким-то причинам процесс не завершился, у абонента остается возможность восстановить интернет-доступ, дозвонившись в колл-центр.
Ранее был внедрен механизм ускоренной верификации для владельцев иностранных SIM-карт. Им также предлагается проходить капчу. капчу. После подтверждения доступ к интернету и SMS восстанавливается сразу, в обход стандартного 24-часового «периода охлаждения». Это существенно снижает неудобства для приезжающих в Россию, особенно в первые часы после прилёта, когда мобильный интернет необходим для навигации, сервисов оплаты, бронирования транспорта или коммуникации.
Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна: «Аэропорт — это тысячи подключений, высокие скорости перемещения, постоянные пики нагрузки. Одна из самых сложных локаций для телеком-компании. Мы настроили сеть так, чтобы она постоянно адаптировалась к разным сценариям. Умные алгоритмы перераспределяют ресурсы в реальном времени, и клиент получает именно то, что ожидает — устойчивую связь».
