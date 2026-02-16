Мобильная связь: МегаФон в Московском регионе - оператор ускорил мобильный интернет в Долгопрудном

16.02.2026, MForum.ru

Как сообщает пресс-служба оператора, в подмосковном Долгопрудном проведена модернизация телеком-инфраструктуры. Построены новые базовые станции, а на части действующих обновлено оборудование. По данным компании, это позволило поднять доступные для абонентов скорости загрузки данных до 115 Мбит/с.

Сигнал стал стабильнее рядом с жилыми комплексами и торговыми центрами вдоль канала имени Москвы и Котовского залива и в районе пристаней яхт-клубов в Хлебниковском затоне. Кроме того, новое телеком-оборудование появилось рядом с производственной площадкой компании «Чистая линия».

Для повышения качества связи инженеры задействовали на ряде базовых станций сразу несколько частотных диапазонов. На всей сети доступна технология VoLTE, дающая возможность одновременно совершать звонок и использовать мобильный интернет без потери качества.

«Долгопрудный активно развивается - здесь растёт число жителей, появляются новые жилые кварталы и развивается общественная жизнь. Всё это напрямую влияет на нагрузку на сеть. С начала года мобильный интернет-трафик в городе вырос на 5%, а голосовой - почти на 50%. Мы продолжаем усиливать инфраструктуру, чтобы жители могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке города», - отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Все базовые станции МегаФон в городе уже поддерживают технологию MIMO 2×2, которая позволяет передавать данные по двум пространственным потокам одновременно и увеличивает пропускную способность сети. Это помогает сохранять высокие скорости даже в часы пик. Также на всей сети МегаФона доступна технология VoLTE.

