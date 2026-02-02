Мобильная связь: МТС в Московском регионе - оператор начинает поэтапно отключать 3G в 900 МГц, в феврале и в марте

MForum.ru
02.02.2026,
МТС приступает к постепенному отключению в Москве и области сети 3G в диапазоне 900МГц. В 2026 году эти частоты будут переиспользованы в сети 4G/LTE. Это нарастит радиус покрытия сайтов LTE в которых задействуют частоты 900 МГц в 1.5-2 раза.
В Московском регионе для сетей 3G было выделено два частотных диапазона: 2100 МГц и 900 МГц. Почти вся полоса 2100 МГц уже переведена под LTE в период 2023-2025, что дало рост скоростей мобильного интернета в регионе в среднем на 25% (по данным компании). Теперь начинается переиспользование частот 900 МГц, которые были задействованы под 3G/UMTS.
«Сегодня доля пользователей 3G-only телефонов и смартфонов без поддержки LTE в Московском регионе составляет 1,3%, а доля тех, кто выходит в интернет с таких устройств, — 0,4% от общего количества наших абонентов. К 2027 году число таких пользователей сойдет на нет из-за естественного выбытия старых аппаратов. Поэтому нет смысла содержать сети 3G, которые занимают дефицитный частотный ресурс. В этом году мы ускоряем перевод частот из 3G в стандарт LTE и в два этапа – в феврале и марте – отключим в столице и области практически все остающиеся базовые станции 3G в полосе 900 МГц», - рассказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.
За счет этого можно ожидать дополнительного улучшения качества голосовой связи (VoLTE) и мобильного интернета LTE. Улучшится связность покрытия LTE, проникновение сигнала в здания, в частности, в подвальные помещения.
Для МТС это далеко не первый опыт ухода от 3G. Сети этого стандарта МТС начала постепенно отключать с 2023 года.
На сегодня МТС перевела работу базовых станций из 3G в LTE в 35 городах 21 региона России. Среди крупных городов и регионов, где были отключены сети 3G: Комсомольск-на-Амуре, Набережные Челны, Новосибирск, Санкт-Петербург и Ленобласть, Сочи и Краснодарский край, Ярославль.
МТС намерена отказаться от использования 3G в России к концу 2027 года. В течение 2025 года компания отключила половину остававшихся базовых станций 3G в стране. В 2026 году планируется максимально сократить площадки, где поддерживается 3G, на начало 2027 года останется их точечное присутствие в небольшом количестве локаций.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги МТС Московский регион развитие сетей мобильная связь
--
Публикации по теме:
02.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Московском регионе - улучшена связь в Домодедово / MForum.ru
03.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Московском регионе - ускорение мобильного интернета могут почувствовать до 100 тысяч жителей ЖК / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Москве - оператор заявляет, что ускорил мобильный интернет на 30% за счет рефарминга, DSS и других ухищрений / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Связь вдоль дорог - МТС улучшила покрытие на дублере МКАД в районе Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе / MForum.ru
30.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 в Московском регионе - масштабная модернизация охватила 493 базовые станции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru