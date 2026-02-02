Мобильная связь: МТС в Московском регионе - оператор начинает поэтапно отключать 3G в 900 МГц, в феврале и в марте

02.02.2026, MForum.ru

МТС приступает к постепенному отключению в Москве и области сети 3G в диапазоне 900МГц. В 2026 году эти частоты будут переиспользованы в сети 4G/LTE. Это нарастит радиус покрытия сайтов LTE в которых задействуют частоты 900 МГц в 1.5-2 раза.

В Московском регионе для сетей 3G было выделено два частотных диапазона: 2100 МГц и 900 МГц. Почти вся полоса 2100 МГц уже переведена под LTE в период 2023-2025, что дало рост скоростей мобильного интернета в регионе в среднем на 25% (по данным компании). Теперь начинается переиспользование частот 900 МГц, которые были задействованы под 3G/UMTS.

«Сегодня доля пользователей 3G-only телефонов и смартфонов без поддержки LTE в Московском регионе составляет 1,3%, а доля тех, кто выходит в интернет с таких устройств, — 0,4% от общего количества наших абонентов. К 2027 году число таких пользователей сойдет на нет из-за естественного выбытия старых аппаратов. Поэтому нет смысла содержать сети 3G, которые занимают дефицитный частотный ресурс. В этом году мы ускоряем перевод частот из 3G в стандарт LTE и в два этапа – в феврале и марте – отключим в столице и области практически все остающиеся базовые станции 3G в полосе 900 МГц», - рассказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

За счет этого можно ожидать дополнительного улучшения качества голосовой связи (VoLTE) и мобильного интернета LTE. Улучшится связность покрытия LTE, проникновение сигнала в здания, в частности, в подвальные помещения.

Для МТС это далеко не первый опыт ухода от 3G. Сети этого стандарта МТС начала постепенно отключать с 2023 года.

На сегодня МТС перевела работу базовых станций из 3G в LTE в 35 городах 21 региона России. Среди крупных городов и регионов, где были отключены сети 3G: Комсомольск-на-Амуре, Набережные Челны, Новосибирск, Санкт-Петербург и Ленобласть, Сочи и Краснодарский край, Ярославль.

МТС намерена отказаться от использования 3G в России к концу 2027 года. В течение 2025 года компания отключила половину остававшихся базовых станций 3G в стране. В 2026 году планируется максимально сократить площадки, где поддерживается 3G, на начало 2027 года останется их точечное присутствие в небольшом количестве локаций.

