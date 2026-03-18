Мобильная связь: KDDI внедряет многофункциональную систему оптимизации сети на основе искусственного интеллекта

18.03.2026,
Компания KDDI начала применять искусственный интеллект для оптимизации сети, приступив к развертыванию системы автоматической настройки параметров базовых станций.
Японский оператор связи и его научно-исследовательское подразделение KDDI Research постепенно внедряют технологию, позволяющую искусственному интеллекту управлять функциями некоторых из наиболее сложных базовых станций.
Компания KDDI заявила, что этот шаг является частью стратегии AI for Network, направленной на повышение автономности сети и позволяющей, по ее данным, улучшить производительность сильно перегруженных объектов как минимум на 25%.
В частности, система способна автономно управлять мощностью передатчиков, подстраивать диаграмму направленности антенны, обрабатывать данные о трафике пользователей. Японцы утверждают, что затраты времени персонала на оптимизацию сети, получилось сократить на 95%.
В основе подхода - так называемое распределенное обучение с подкреплением. Несколько систем ИИ работают вместе для "автономного исследования и изучения параметров настройки" с последующей оптимизацией функций сети.
В целом этим путем сегодня идут многие операторы, старающиеся идти в ногу со временем.
Перенос eSIM
Компании KDDI и ее дочерняя компания Okinawa Cellular на днях объявили о завершении работ, позволяющих переносить eSIM-карты между устройствами Apple и Android.
✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты
теги: сотовая связь мобильная связь искусственный интеллект автоматизация сетей Япония
