Анонсы: Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов

20.05.2026, MForum.ru

Motorola официально представила в Индии смартфоны Moto G37 и Moto G37 Power. Локальные версии во многом схожи с глобальными моделями, анонсированными в прошлом месяце, но получили более мощный чипсет.

Индийские версии G37 и G37 Power работают на Dimensity 6400, тогда как глобальные на менее мощном Dimensity 6300. Оба смартфона оснащены 6.7-дюймовым LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением HD+. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i. Устройства имеют защиту IP64.

Камеры идентичны у обеих моделей: 50-мегапиксельная основная камера в паре с 2-в-1 световым датчиком. Фронтальная — 8 Мп. Moto G37 получил батарею 5200 мАч с зарядкой 20 Вт, а G37 Power — 7000 мАч с поддержкой 30 Вт.

Боковой сканер отпечатков, разъем 3.5 мм, стереодинамики, Android 16 из коробки. Производитель обещает одно обновление ОС (до Android 17) и три года патчей безопасности. Поддерживаются 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C.

Цвета: Pantone Nautical Blue, Pantone Impenetrable, Pantone Capri. Стоимость Moto G37 (4/64 ГБ) составляет 13 999 рупий (~$145). Moto G37 Power (4/128 ГБ) обойдется в 15 999 рупий (~$165), а он же в конфигурации 8/128 ГБ оценен в 18 999 рупий (~$195).

G37 Power предлагает лучшее сочетание батареи (7000 мАч) и цены ($165). Это отличный показатель для бюджетного сегмента. Обычный G37 с 5200 мАч проигрывает. Поддержка 5G — стандарт. Защита IP64 (пыль и брызги) — приятный бонус.

Из минусов можно отметить отсутствие AMOLED-экрана (IPS LCD с HD+ — слабое место), быстрой зарядки (20/30 Вт для 7000 мАч — медленно) и долгой поддержки ПО (только одно обновление Android и 3 года патчей — хуже, чем у Samsung и Google).

В целом Moto G37 Power — лучший выбор в паре благодаря батарее 7000 мАч. Это устройство для тех, кому важна автономность. Если вам нужен AMOLED и быстрая зарядка, смотрите в сторону Realme или Samsung. Если важна цена — Poco. Но G37 Power предлагает уникальное сочетание: 7000 мАч + 5G + чистый Android (почти) за $165.